Витік внутрішніх документів Deutsche Bank засвідчив, що дві компанії президента США Дональда Трампа здійснювали фінансові операції з фірмами, які, імовірно, були пов’язані зі схемами відмивання грошей у Росії та Азербайджані. Мова йде про мільйонні транзакції, які привернули увагу банківських фахівців із фінансового моніторингу.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Mail.

Зазначається, що найбільший німецький банк Deutsche Bank роками проводив підозрілі платежі на користь компаній Трампа та структур російських олігархів, незважаючи на попередження своїх співробітників про ризики відмивання грошей.

Компанії Трампа DT Marks Baku та THC Baku Services фігурували у підозрілих операціях на суму понад $3 млн. Частина платежів була пов'язана з російським та азербайджанським мережами підставних фірм для виведення грошей. У 2014 році Deutsche Bank повідомив владу США про три перекази на користь DT Marks Baku через скандальну естонську філію Danske Bank. Через рік THC Baku Services отримала понад $140 тис. від британської Faberlex.

Faberlex була пов'язана грошовими переказами з британської Datemile Alliance. Та отримувала кошти від Metastar Invest, а серед її контрагентів були "Рособоронекспорт", ЄВРАЗ, ММК та Россільгоспбанк.

Deutsche Bank роками перевіряв бізнес Трампа

Проаналізовані документи також свідчать, що Deutsche Bank проводив масштабну внутрішню перевірку фінансових операцій Трампа та його оточення.

Так, 2017 року банк розпочав розслідування під назвою Project Broadway, яке стосувалося родини Трампа та її ділових відносин із фінансовою установою.

Окремо банк запровадив конфіденційну політику контролю за так званими захищеними клієнтами. До цієї категорії входили сам президент США, високопосадовці його адміністрації, родичі та близькі соратники. Серед них були Пол Манафорт, Джаред Кушнер та Іванка Трамп.

Журналісти звернули особливу увагу на меморандум від травня 2020 року, який підготував керівник підрозділу фінансової розвідки Deutsche Bank у США Браян Гаґерті.

У документі зазначено, що банк подав 59 повідомлень про підозрілу діяльність, які стосувалися 140 юридичних осіб. Понад 3 млн доларів у згаданих транзакціях були пов’язані з компаніями DT Marks Baku LLC та THC Baku Services LLC. У меморандумі окремо наголошували, що Дональд Трамп особисто не був зазначений як підозрюваний у відповідному повідомленні.

Deutsche Bank обслуговував заможних росіян

Deutsche Bank також обслуговував заможних росіян. Через іншу мережу підозрілих компаній у 2017–2020 роках пройшли операції на суму понад 1,7 млрд. євро. Частину з них журналісти пов'язали із оточенням засновника "Русала" Олега Дерипаскі. Мережа включала 15 основних фірм та майже 20 тисяч транзакцій. Наприклад, гонконгська Dempshire Corporation перерахувала понад 8 млн євро австрійському приватному авіаперевізнику Avcon Jet. У вересні 2019 року родина Дерипаски замовила через Dempshire літак Gulfstream 550 для перельоту з Москви до Лондона та назад. Ще близько 3,8 млн євро отримав французький дизайнер Тіно Зервудачі, який працював із нерухомістю мільярдера. Понад 300 тисяч євро надійшли керуючому його майном Грему Бонему-Картеру, якого пізніше звинуватили в США в обході санкцій.

2020 року Deutsche Bank провів перекази на 1,1 млрд євро з російських рахунків компанії Fren Global на рахунки в Швейцарії. В операціях брали участь Альфа-Банк та Сбербанк. Співробітники Deutsche Bank запідозрили, що за цим офшором із Британських Віргінських островів міг стояти сенатор Сулейман Керімов, який перебував під американськими санкціями з 2018 року.

Увагу співробітників Deutsche Bank привернули перекази Романа Абрамовича на $140 млн. У 2018–2020 роках гроші крутилися між його рахунками через Альфа-Банк. Також, незважаючи на зауваження фахівців із фінансових злочинів, у 2020 році німецький банк зберіг відносини з металургійною групою Evraz Абрамовича. У січні 2026 року німецькі слідчі провели обшуки у Deutsche Bank у справі про можливе відмивання грошей. Адвокати Абрамовича заявили, що він не є фігурантом кримінальної справи.

Після введення американських санкцій проти Віктора Вексельберга у 2018 році Deutsche Bank продовжував працювати зі зв'язаними з ним швейцарськими компаніями Sulzer та OC Oerlikon. Великі пакети їхніх акцій контролювали через структури мільярдера. Співробітники банку так і не змогли повністю встановити їх власників через оформлення через трасти. У 2021 році фахівці з фінансових злочинів запропонували припинити співпрацю з низкою цих компаній, але інші підрозділи банку виступили проти.

Deutsche Bank неодноразово робив винятки із вимог щодо перевірки власників і для нафтохімічного "Сібуру". Співпраця з компанією принесла банку близько 15 млн. євро з 2016 по 2021 рік. При цьому 14,5% "Сибуру" належали Геннадію Тимченку, який перебував під західними санкціями. Серед акціонерів також був Кирило Шамалов, колишній зять Володимира Путіна. Незважаючи на заперечення фахівців із фінансових злочинів, Deutsche Bank розглядав участь у фінансуванні проектів "Сібура".

Переведення російських клієнтів до Швейцарії та Люксембургу згодом ускладнило надання інформації американській владі. Після введення санкцій проти Росії у 2014 році банк почав переводити частину заможних клієнтів із РФ на обслуговування до країн, де діють суворі правила банківської таємниці. Зі 160 великих російських клієнтів Deutsche Bank 17 фігурували у так званому "кремлівському списку" Мінфіну США. На початку 2022 року банк відносив 59 російських клієнтів до категорії найчутливіших.

Нагадаємо, на Кіпрі розпочали розслідування фінансових операцій російського мільярдера Романа Абрамовича. Його підозрюють у приховуванні активів на $672 млн та мінімізації податкових зобов'язань.