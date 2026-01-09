Компания Маска построит центр обработки данных стоимостью $20 млрд.

Компания xAI миллиардера Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, планирует потратить 20 миллиардов долларов на строительство центра обработки данных в американском штате Миссисипи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Associated Press.

Губернатор Тейт Ривз назвал строительство самой крупной частной инвестицией в истории штата.

Центр обработки данных под названием MACROHARDRR будет размещен в округе ДеСото. Это будет третий центр обработки данных компании в районе Мемфиса.

Финансовый директор xAI Энтони Армстронг заявил, что кластер центров обработки данных будет размещать "самый мощный в мире суперкомпьютер" с вычислительной мощностью 2 гигаватта.

Губернатор Ривз лично поблагодарил Илона Маску. По его прогнозам такая инвестиция обеспечит сотни постоянных рабочих мест в общине, тысячи косвенных рабочих мест через субподрядчиков и налоговые поступления для поддержки государственных услуг.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что компания инвестировала в стартап искусственного интеллекта Илона Маска – xAI, и добавил, что сожалеет, потому что не сделал это в еще больших масштабах.