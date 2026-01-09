Компанія Маска побудує центр обробки даних вартістю $20 млрд

Компанія xAI мільярдера Ілона Маска, що займається штучним інтелектом, планує витратити 20 мільярдів доларів на будівництво центру обробки даних у американському штаті Міссісіпі

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press.

Губернатор Тейт Рівз назвав будівництво найбільшою приватною інвестицією в історії штату.

Центр обробки даних під назвою MACROHARDRR буде розміщений у окрузі ДеСото. Це буде вже третій центр обробки даних компанії в районі Мемфіса.

Фінансовий директор xAI Ентоні Армстронг заявив, що кластер центрів обробки даних буде розміщувати "найпотужніший у світі суперкомп'ютер" з обчислювальною потужністю 2 гігавати.

Губернатор Рівз особисто подякував Ілону Маску. За його прогнозами, така інвестиція забезпечить сотні постійних робочих місць у громаді, тисячі непрямих робочих місць через субпідрядників та податкові надходження для підтримки державних послуг.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг підтвердив, що компанія інвестувала у стартап штучного інтелекту Ілона Маска – xAI, і додав, що шкодує, бо не зробив це у ще більших масштабах.