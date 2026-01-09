Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,41

43,20

EUR

50,79

50,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Компанія Маска побудує центр обробки даних вартістю $20 млрд

Ілон Маск
Ілон Маск / Shutterstock

Компанія xAI мільярдера Ілона Маска, що займається штучним інтелектом, планує витратити 20 мільярдів доларів на будівництво центру обробки даних у американському штаті Міссісіпі

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Associated Press. 

Губернатор Тейт Рівз назвав будівництво найбільшою приватною інвестицією в історії штату.

Центр обробки даних під назвою MACROHARDRR буде розміщений у окрузі ДеСото. Це буде вже третій центр обробки даних компанії в районі Мемфіса.

Фінансовий директор xAI Ентоні Армстронг заявив, що кластер центрів обробки даних буде розміщувати "найпотужніший у світі суперкомп'ютер" з обчислювальною потужністю 2 гігавати.

Губернатор Рівз особисто подякував Ілону Маску. За його прогнозами, така інвестиція забезпечить сотні постійних робочих місць у громаді, тисячі непрямих робочих місць через субпідрядників та податкові надходження для підтримки державних послуг.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг підтвердив, що компанія інвестувала у стартап штучного інтелекту Ілона Маска – xAI, і додав, що шкодує, бо не зробив це у ще більших масштабах.

Автор:
Світлана Манько