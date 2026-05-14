Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

-0,00

EUR

51,50

--0,14

Наличный курс:

USD

43,90

43,83

EUR

51,80

51,60

Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компания по продаже снаряжения для военных ищет 40 млн грн инвестиций: детали предложения

тактическое снаряжение
Инвестиции в интернет-магазин тактической одежды и обуви / Inventure

Украинская компания с годовым оборотом 330 млн грн ищет инвестора для участия в бизнесе. Цель – привлечь 40 млн грн для увеличения складских запасов тактического снаряжения и бронезащиты. Предложение предусматривает формат ссуды с фиксированной выплатой процентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Параметры проекта

E-commerce проект основан в Киеве и работает с 2022 года, сегодня занимает сильные позиции на рынке military-продукции в Украине. Бизнес имеет действующую операционную модель, отлаженные каналы поставки, онлайн-продажи, розничное присутствие в столице и B2B-направление работы с профессиональными клиентами.

Суть предложения

Компания привлекает капитал для увеличения складских запасов и расширения ассортимента. Средства будут направлены на закупку бронеплит, защитных шлемов. плитоносок, баллистических пакетов и тактической одежды и обуви.

Форма инвестирования — ссуда с возвратом и выплатой процентов. Инвестор получает фиксированный доход. Возможен формат "smart инвестора" с участием в управлении по отдельной договоренности.

Продукция и рыночные показатели

Компания реализует продукцию брендов, в том числе М-ТАК, а также импортирует бронеплиты из Китая. Рыночный потенциал направлений оценивается следующим образом:

  • рынок одежды и текстиля М-ТАК - около $500 млн;
  • рынок бронеплит – около $200 млн.

Операционная модель и активы

Бизнес использует комбинированную модель сбыта: B2B (работа с подразделениями и охранными компаниями), B2C (собственный интернет-магазин и маркетплейсы) и сеть из трех розничных магазинов в Киеве. Активы включают:

  • лицензию на реализацию шлемов и бронеплит;
  • арендованные офисные и складские помещения;
  • автомобиль Renault Master.

Команда состоит из двух учредителей и более 60 сотрудников.

"На рынке присутствует значительное количество продукции разного качества, что усложняет выбор для конечного потребителя… Проект решает эту проблему через формирование широкого ассортимента проверенной продукции, сочетание онлайн- и офлайн-продаж, прямые поставки от производителей и работу с профессиональным сегментом клиентов", - отмечают инициаторы проекта.

Напомним, японская корпорация Terra Drone из-за своей дочерней структуры Terra Inspectioneering объявила о стратегических инвестициях в украинскую оборонную компанию WinnyLab LLC.

Автор:
Татьяна Ковальчук