Компания по продаже снаряжения для военных ищет 40 млн грн инвестиций: детали предложения

Украинская компания с годовым оборотом 330 млн грн ищет инвестора для участия в бизнесе. Цель – привлечь 40 млн грн для увеличения складских запасов тактического снаряжения и бронезащиты. Предложение предусматривает формат ссуды с фиксированной выплатой процентов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Параметры проекта

E-commerce проект основан в Киеве и работает с 2022 года, сегодня занимает сильные позиции на рынке military-продукции в Украине. Бизнес имеет действующую операционную модель, отлаженные каналы поставки, онлайн-продажи, розничное присутствие в столице и B2B-направление работы с профессиональными клиентами.

Суть предложения

Компания привлекает капитал для увеличения складских запасов и расширения ассортимента. Средства будут направлены на закупку бронеплит, защитных шлемов. плитоносок, баллистических пакетов и тактической одежды и обуви.

Форма инвестирования — ссуда с возвратом и выплатой процентов. Инвестор получает фиксированный доход. Возможен формат "smart инвестора" с участием в управлении по отдельной договоренности.

Продукция и рыночные показатели

Компания реализует продукцию брендов, в том числе М-ТАК, а также импортирует бронеплиты из Китая. Рыночный потенциал направлений оценивается следующим образом:

рынок одежды и текстиля М-ТАК - около $500 млн;

рынок бронеплит – около $200 млн.

Операционная модель и активы

Бизнес использует комбинированную модель сбыта: B2B (работа с подразделениями и охранными компаниями), B2C (собственный интернет-магазин и маркетплейсы) и сеть из трех розничных магазинов в Киеве. Активы включают:

лицензию на реализацию шлемов и бронеплит;

арендованные офисные и складские помещения;

автомобиль Renault Master.

Команда состоит из двух учредителей и более 60 сотрудников.

"На рынке присутствует значительное количество продукции разного качества, что усложняет выбор для конечного потребителя… Проект решает эту проблему через формирование широкого ассортимента проверенной продукции, сочетание онлайн- и офлайн-продаж, прямые поставки от производителей и работу с профессиональным сегментом клиентов", - отмечают инициаторы проекта.

