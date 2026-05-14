Компанія з продажу спорядження для військових шукає 40 млн грн інвестицій: деталі пропозиції

Українська компанія з річним обігом 330 млн грн шукає інвестора для участі у бізнесі. Мета – залучити 40 млн грн для збільшення складських запасів тактичного спорядження та бронезахисту. Пропозиція передбачає формат позики з фіксованою виплатою відсотків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Параметри проекту

E-commerce проєкт заснований в Києві і працює з 2022 року, сьогодні займає сильні позиції на ринку military-продукції в Україні. Бізнес має діючу операційну модель, налагоджені канали постачання, онлайн-продажі, роздрібну присутність у столиці та B2B-напрям роботи з професійними клієнтами.

Суть пропозиції

Компанія залучає капітал для збільшення складських запасів і розширення асортименту. Кошти спрямують на закупівлю бронеплит, захисних шоломів. плитоносок, балістичних пакетів та тактичного одягу та взуття.

Форма інвестування — позика з поверненням та виплатою відсотків. Інвестор отримує фіксований дохід. Можливий формат "smart інвестора" з участю в управлінні за окремою домовленістю.

Продукція та ринкові показники

Компанія реалізує продукцію брендів, зокрема М-ТАК, а також імпортує бронеплити з Китаю. Ринковий потенціал напрямків оцінюється наступним чином:

ринок одягу та текстилю М-ТАК — близько $500 млн;

ринок бронеплит — близько $200 млн.

Операційна модель та активи

Бізнес використовує комбіновану модель збуту: B2B (робота з підрозділами та охоронними компаніями), B2C (власний інтернет-магазин та маркетплейси) та мережа з трьох роздрібних магазинів у Києві. Активи включають:

ліцензію на реалізацію шоломів і бронеплит;

орендовані офісні та складські приміщення;

автомобіль Renault Master.

Команда складається з двох засновників та понад 60 співробітників.

"На ринку присутня значна кількість продукції різної якості, що ускладнює вибір для кінцевого споживача… Проєкт вирішує цю проблему через формування широкого асортименту перевіреної продукції, поєднання онлайн- і офлайн-продажів, прямі поставки від виробників та роботу з професійним сегментом клієнтів.", — зазначають ініціатори проекту.

