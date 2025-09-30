Компания с открытым делом о завладении госсредствами обжалует результаты тендера в Киеве: что известно

Частное предприятие "Инженерно-производственный центр "Вектор", фигурирующее в журналистском расследовании завладения государственными средствами, пытается через Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обжаловать результаты тендера в Киеве.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные реестра.

Спор касается закупки, объявленной ритуальной службой СКП "Киевский крематорий" в июле 2025 года в системе Prozorro. Заказчик отказался признавать "Вектор" победителем, после чего компания подала жалобу в Антимонопольный комитет.

Претензии "Вектора" заключаются в том, что отказ не был обоснованным и нарушает их права на участие в тендере. Они утверждают, что у заказчика не было достаточных оснований для дисквалификации их по конкурсному процессу.

По информации СМИ, предприятие "ИПЦ "Вектор", которым руководит Александр Криворучко, не имеет собственного оборудования, а арендует технику у ООО "Хозхимсервис". более 3,8 млрд. грн. на государственных контрактах.

Другие производства

Правоохранительные органы также расследуют уголовное производство (№72023000410000030) по завладению средствами АО "Укргаздобыча". ЧП "ИОЦ "Вектор" фигурирует в рамках этого производства, которое касается незаконного завышения стоимости и объемов работ. Должностные лица "Укргаздобычи" по предварительному сговору с должностными лицами ООО "Промин строй сервис" ввели противоправную схему присвоения средств госпредприятия в особо крупных размерах путем завышения стоимости и объема исполнения.

Далее средства перечислялись на ряд подконтрольных рисковых предприятий, среди которых: ООО "Хозхимсервис", ООО "Премиум актив" и ЧП "ИПЦ "Вектор" – для дальнейшего обналичивания.

