Компанія з відкритою справою про заволодіння держкоштами оскаржує результати тендеру у Києві: що відомо

АМКУ
Компанія "Вектор" намагається оскаржити тендер в АМКУ. Фото: amcu.gov.ua

Приватне підприємство "Інженерно-виробничий центр "Вектор", яке фігурує в журналістському розслідуванні заволодіння державними коштами, намагається через Антимонопольний комітет України (АМКУ) оскаржити результати тендеру у Києві. 

Як повідомляє Delo.ua, про це пише РБК-Україна з посиланням на дані реєстру.

Спір стосується закупівлі, оголошеної ритуальною службою СКП "Київський крематорій" у липні 2025 року в системі Prozorro. Замовник відмовився визнавати "Вектор" переможцем, після чого компанія подала скаргу до Антимонопольного комітету.

Претензії "Вектору" полягають у тому, що відмова не була обґрунтованою та порушує їхні права на участь у тендері. Вони стверджують, що замовник не мав достатніх підстав для дискваліфікації їх з конкурсного процесу.

За інформацією ЗМІ, підприємство "ІВЦ "Вектор", яким керує Олександр Криворучко, не має власного обладнання, а орендує техніку у ТОВ "Хозхімсервіс". Зазначається, що до лютого цього року "Хозхімсервіс" належав тещі Криворучка, Аллі Кізіменко, а керував компанією її син, Марк Кізіменко. З 2009 року "Хозхімсервіс" отримало понад 3,8 млрд грн на державних контрактах.

Інші провадження

Правоохоронні органи також розслідують кримінальне провадження (№72023000410000030) щодо заволодіння коштами АТ "Укргазвидобування". ПП "ІВЦ "Вектор" фігурує у рамках цього провадження, яке стосується незаконного завищення вартості та обсягів робіт. Службові особи "Укргазвидобування" за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Промін буд сервіс" запровадили протиправну схему привласнення коштів держпідприємства в особливо великих розмірах шляхом завищення вартості та обсяг виконаних робіт.

Далі кошти перераховувалися на низку підконтрольних ризикових підприємств, серед яких: ТОВ "Хозхімсервіс", ТОВ "Преміум актив" та ПП "ІВЦ "Вектор" – для подальшого обготівкування.

Нагадаємо,у вересні АМКУ виявив порушення конкурентного законодавства у сфері поховання.