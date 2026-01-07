Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,56

+0,14

EUR

49,80

+0,29

Наличный курс:

USD

42,85

42,65

EUR

50,30

50,04

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Компания с уставным капиталом в 1 тыс. грн купила землю под застройку за 50 млн грн во Львовской области

земля
Участок под застройку многоэтажками расположен на окраине Жовквы. / Prozorro.Продажи

Жовковский городской совет продал с аукциона земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома по улице Петлюры в Жовкве Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Что известно об аукционе

Стартовая цена земли составила 5,236 млн грн. За участок соревновались шесть участников, а победителем стало ООО «СГ Спецстрой», предложившее за 1,488 га 50 млн и 1 одну гривну.

Это всего на 1 грн больше, чем предложила фирма «Малюан», принадлежащая депутату Жовковского горсовета Ивану Костюку.

О победителе

Фирма «СГ Спецстрой», по данным YouControl, зарегистрирована 10 месяцев назад во Львове, уставный капитал фирмы, занимающейся строительством, составляет 1 тыс. грн. Ее бенефициаром является   Олег Дзюбинский .

До октября 2021 года он работал в ГП Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого, о чем свидетельствует его   декларация   в реестре НАПК. Он являлся руководителем группы агентов по организации наземного обслуживания авиаперевозок службы наземного обслуживания.

После этого, как говорится в другой   декларации Дзюбинского, он работал инженером по организации эксплуатации и ремонту в   ООО «Экобудинвест Плюс». В октябре 2021 года владельцем этой фирмы стал   Олег Кузик, также являющийся владельцем скандальной фирмы ООО «Жовква ЛТД», которую неоднократно разоблачали на   миллионных завышениях   цен в тендерах Сам Олег Кузик был   подозреваемым в неуплате налогов   на сумму более 8 млн грн, однако дело закрыли, потому что в ходе следствия его фирма погасила налоговый долг.

Ранее сообщалось, что суд официально подтвердил законность решений Сокольнического сельского совета, закрыв производство по иску Львовского городского совета о законности генерального плана общества, которым предусмотрено строительство жилых домов возле взлетной полосы львовского аэропорта

Автор:
Светлана Манько