Компания с уставным капиталом в 1 тыс. грн купила землю под застройку за 50 млн грн во Львовской области

Жовковский городской совет продал с аукциона земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома по улице Петлюры в Жовкве Львовской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Что известно об аукционе

Стартовая цена земли составила 5,236 млн грн. За участок соревновались шесть участников, а победителем стало ООО «СГ Спецстрой», предложившее за 1,488 га 50 млн и 1 одну гривну.

Это всего на 1 грн больше, чем предложила фирма «Малюан», принадлежащая депутату Жовковского горсовета Ивану Костюку.

О победителе

Фирма «СГ Спецстрой», по данным YouControl, зарегистрирована 10 месяцев назад во Львове, уставный капитал фирмы, занимающейся строительством, составляет 1 тыс. грн. Ее бенефициаром является Олег Дзюбинский .

До октября 2021 года он работал в ГП Международный аэропорт Львов имени Даниила Галицкого, о чем свидетельствует его декларация в реестре НАПК. Он являлся руководителем группы агентов по организации наземного обслуживания авиаперевозок службы наземного обслуживания.

После этого, как говорится в другой декларации Дзюбинского, он работал инженером по организации эксплуатации и ремонту в ООО «Экобудинвест Плюс». В октябре 2021 года владельцем этой фирмы стал Олег Кузик, также являющийся владельцем скандальной фирмы ООО «Жовква ЛТД», которую неоднократно разоблачали на миллионных завышениях цен в тендерах Сам Олег Кузик был подозреваемым в неуплате налогов на сумму более 8 млн грн, однако дело закрыли, потому что в ходе следствия его фирма погасила налоговый долг.

