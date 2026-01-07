Компанія зі статутним капіталом в 1 тис. грн купила землю під забудову за 50 млн грн у Львівській області

Жовківська міська рада продала з аукціону земельну ділянку для будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Петлюри у Жовкві Львівської області.

Що відомо про аукціон

Стартова ціна землі становила 5,236 млн грн. За ділянку змагалися шестеро учасників, а переможцем стало ТОВ «СГ Спецбуд», що запропонувало за 1,488 га 50 млн і 1 одну гривню.

Це лише на 1 грн більше, ніж запропонувала фірма «Малюан», яка належить депутату Жовківської міськради Іванові Костюку.

Про переможця

Фірма «СГ Спецбуд», за даними YouControl, зареєстрована 10 місяців тому у Львові, статутний капітал фірми, що займається будівництвом, становить 1 тис. грн. Її бенефіціаром є Олег Дзюбінський.

До жовтня 2021 року він працював в ДП Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, про що свідчить його декларація в реєстрі НАЗК. Він був керівником групи агентів з організації наземного обслуговування авіаперевезень служби наземного обслуговування.

Після цього, як йдеться в іншій декларації Дзюбінського, він працював інженером з організації експлуатації та ремонту в ТзОВ «Екобудінвест Плюс». У жовтні 2021 року власником цієї фірми став Олег Кузик, який також є власником скандальної фірми ТОВ «Жовква ЛТД», яку неодноразово викривали на мільйонних завищеннях цін в тендерах. Сам Олег Кузик був підозрюваним в несплаті податків на суму понад 8 млн грн, проте справу закрили, тому що під час слідства його фірма погасила податковий борг.

