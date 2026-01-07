Запланована подія 2

Компанія зі статутним капіталом в 1 тис. грн купила землю під забудову за 50 млн грн у Львівській області

Жовківська міська рада продала з аукціону земельну ділянку для будівництва багатоквартирного житлового будинку на вулиці Петлюри у Жовкві Львівської області. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомляє zaxid.net.

Що відомо про аукціон

Стартова ціна землі становила 5,236 млн грн. За ділянку змагалися шестеро учасників, а переможцем стало ТОВ «СГ Спецбуд», що запропонувало за 1,488 га 50 млн і 1 одну гривню.

Це лише на 1 грн більше, ніж запропонувала фірма «Малюан», яка належить депутату Жовківської міськради Іванові Костюку.

Про переможця

Фірма «СГ Спецбуд», за даними YouControl, зареєстрована 10 місяців тому у Львові, статутний капітал фірми, що займається будівництвом, становить 1 тис. грн. Її бенефіціаром є Олег Дзюбінський.

До жовтня 2021 року він працював в ДП Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, про що свідчить його декларація в реєстрі НАЗК. Він був керівником групи агентів з організації наземного обслуговування авіаперевезень служби наземного обслуговування.

Після цього, як йдеться в іншій декларації Дзюбінського, він працював інженером з організації експлуатації та ремонту в ТзОВ «Екобудінвест Плюс». У жовтні 2021 року власником цієї фірми став Олег Кузик, який також є власником скандальної фірми ТОВ «Жовква ЛТД», яку неодноразово викривали на мільйонних завищеннях цін в тендерах. Сам Олег Кузик був підозрюваним в несплаті податків на суму понад 8 млн грн, проте справу закрили, тому що під час слідства його фірма погасила податковий борг.

Раніше повідомлялося, що суд офіційно підтвердив законність рішень Сокільницької сільської ради, закривши провадження за позовом Львівської міської ради щодо законності генерального плану громади, яким передбачено будівництво житлових будинків біля злітної смуги львівського аеропорту

Автор:
Світлана Манько