Компенсация за разминирование агроземель: правительство разрешило получать выплаты домохозяйствам и фермерам

Кабинет министров принял изменения в постановление №284, которыми расширил государственную программу компенсации расходов на гуманитарное разминирование. Теперь ею могут воспользоваться не только агропредприятия, но и физические лица и самозанятые в сфере сельского хозяйства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Компенсации за разминирование агроземель

"...Земли на деоккупированных территориях, которые не обрабатываются из-за угрозы мин и других взрывоопасных предметов (ВНП), мы стремимся вернуть к работе. Теперь каждый собственник или арендатор такого участка может подать заявление на разминирование на средства государства и после очистки безопасно работать на своей земле", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Владелец земельного участка может подать заявку на компенсацию через Государственный аграрный реестр (ГАР). Если такой возможности нет, заявка может быть подана лично — в бумажной или электронной форме с электронной подписью. Бумажные заявки направляют в местные государственные администрации или исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов по месту расположения участка, или на электронную почту, определенную этими органами.

В течение трех дней органы власти проверяют достоверность предоставленной информации. Заявки без подтверждения права собственности или по недостоверным данным отклоняют.

В случае одобрения заявителя включают в список производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих право на компенсацию. Этот перечень ежемесячно до 5 числа направляется в Центр гуманитарного разминирования (ЦГР) вместе с электронными копиями заявок. Центр проверяет полную информацию о заявителе и земельном участке перед выплатой компенсации.

Центр гуманитарного разминирования может отклонить заявку, если:

  • Центр противоминной деятельности сообщил о невозможности разминирования участка из-за опасной ситуации безопасности;
  • отсутствует информация о загрязнении или вероятном загрязнении участка взрывоопасными предметами (ВНП);
  • земельный участок или заявитель не отвечают условиям, определенным в порядке.

Если заявка одобрена после открытия эскроу-счета и подписания соглашения с ЦГР объявляется аукцион на закупку услуг разминирования.

Изменения в постановление вступают в силу через 10 рабочих дней после принятия.

В рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель уже вернули к безопасному использованию 5 165 га земель.

Напомним, за год работы программы компенсации расходов Центр гуманитарного разминирования подписал 80 договоров на очистку 14,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Стоимость работ составила более 856 млн. грн.

Автор:
Ольга Опенько