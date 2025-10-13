Компенсация за разминирование агроземель: правительство разрешило получать выплаты домохозяйствам и фермерам

Кабинет министров принял изменения в постановление №284, которыми расширил государственную программу компенсации расходов на гуманитарное разминирование. Теперь ею могут воспользоваться не только агропредприятия, но и физические лица и самозанятые в сфере сельского хозяйства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минэкономики.

Компенсации за разминирование агроземель

"...Земли на деоккупированных территориях, которые не обрабатываются из-за угрозы мин и других взрывоопасных предметов (ВНП), мы стремимся вернуть к работе. Теперь каждый собственник или арендатор такого участка может подать заявление на разминирование на средства государства и после очистки безопасно работать на своей земле", – отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Владелец земельного участка может подать заявку на компенсацию через Государственный аграрный реестр (ГАР). Если такой возможности нет, заявка может быть подана лично — в бумажной или электронной форме с электронной подписью. Бумажные заявки направляют в местные государственные администрации или исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов по месту расположения участка, или на электронную почту, определенную этими органами.

В течение трех дней органы власти проверяют достоверность предоставленной информации. Заявки без подтверждения права собственности или по недостоверным данным отклоняют.

В случае одобрения заявителя включают в список производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих право на компенсацию. Этот перечень ежемесячно до 5 числа направляется в Центр гуманитарного разминирования (ЦГР) вместе с электронными копиями заявок. Центр проверяет полную информацию о заявителе и земельном участке перед выплатой компенсации.

Центр гуманитарного разминирования может отклонить заявку, если:

Центр противоминной деятельности сообщил о невозможности разминирования участка из-за опасной ситуации безопасности;

отсутствует информация о загрязнении или вероятном загрязнении участка взрывоопасными предметами (ВНП);

земельный участок или заявитель не отвечают условиям, определенным в порядке.

Если заявка одобрена после открытия эскроу-счета и подписания соглашения с ЦГР объявляется аукцион на закупку услуг разминирования.

Изменения в постановление вступают в силу через 10 рабочих дней после принятия.

В рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель уже вернули к безопасному использованию 5 165 га земель.

Напомним, за год работы программы компенсации расходов Центр гуманитарного разминирования подписал 80 договоров на очистку 14,4 тыс. га сельскохозяйственных земель. Стоимость работ составила более 856 млн. грн.