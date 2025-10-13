Компенсація за розмінування агроземель: уряд дозволив отримувати виплати домогосподарствам та фермерам

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови № 284, якими розширив державну програму компенсації витрат на гуманітарне розмінування. Відтепер нею можуть скористатися не лише агропідприємства, а й фізичні особи та самозайняті у сфері сільського господарства.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Компенсації за розмінування агроземель

"...Землі на деокупованих територіях, які не обробляються через загрозу мін та інших вибухонебезпечних предметів (ВНП), ми прагнемо повернути до роботи. Тепер кожен власник чи орендар такої ділянки може подати заяву на розмінування коштом держави і після очищення безпечно працювати на своїй землі", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний.

Власник земельної ділянки може подати заявку на компенсацію через Державний аграрний реєстр (ДАР). Якщо такої можливості немає, заявку можна подати особисто — у паперовій чи електронній формі з електронним підписом. Паперові заявки надсилають до місцевих державних адміністрацій або виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад за місцем розташування ділянки, або на електронну пошту, визначену цими органами.

Протягом трьох днів органи влади перевіряють достовірність поданої інформації. Заявки без підтвердження права власності або з недостовірними даними відхиляють.

У разі схвалення заявника включають до переліку виробників сільськогосподарської продукції, які мають право на компенсацію. Цей перелік щомісяця до 5 числа надсилають до Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) разом із електронними копіями заявок. Центр перевіряє повну інформацію про заявника та земельну ділянку перед виплатою компенсації.

Центр гуманітарного розмінування може відхилити заявку, якщо:

Центр протимінної діяльності повідомив про неможливість розмінування ділянки через небезпечну безпекову ситуацію;

відсутня інформація про забруднення або ймовірне забруднення ділянки вибухонебезпечними предметами (ВНП);

земельна ділянка або заявник не відповідають умовам, визначеним у порядку.

Якщо заявка схвалена, після відкриття ескроу-рахунку та підписання угоди з ЦГР оголошується аукціон на закупівлю послуг розмінування.

Зміни до постанови набирають чинності через 10 робочих днів після ухвалення.

У межах державної програми компенсації розмінування агроземель вже повернули до безпечного використання 5 165 га земель.

Нагадаємо, за рік роботи програми компенсації витрат Центр гуманітарного розмінування підписав 80 договорів на очищення 14,4 тис. га сільськогосподарських земель. Вартість робіт склала понад 856 млн грн.