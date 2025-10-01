Рекордне розмінування агроземель на Харківщині: повернуто до використання понад 1,7 тис. гектарів

На Харківщині в межах державної програми компенсації вартості розмінування агроземель очищено та повернуто до використання ділянку площею понад 1,7 тис. гектарів. Це найбільша площа, розмінована оператором протимінної діяльності в межах програми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Розмінування агроземель на Харківщині

Протягом п’яти місяців сапери виявляли й знешкоджували небезпечні боєприпаси, серед яких — протитанкові міни ТМ-62ПЗ та некеровані авіаційні ракети С-8. Тепер ці землі знову придатні для роботи: вже цього сезону фермер зможе засіяти поля озимими культурами або підготувати їх до весняних польових робіт.

З початку роботи програми оператори завершили повний цикл гуманітарного розмінування за 38 договорами. Загалом очищено 5 138 га сільськогосподарських земель на суму 328,2 млн грн.

Найбільші площі агроземель уже вдалося очистити в кількох областях:

на Харківщині — 2,2 тис. гектарів;

у Київській області — 1,5 тис. гектарів;

на Миколаївщині — понад 1 тис. гектарів;

на Херсонщині — майже 353 гектари.

Нагадаємо, у серпні 2025 року оператори протимінної діяльності очистили 220 гектарів агроземель у межах п’яти договорів із Центром гуманітарного розмінування. Вартість цих робіт становила 13,2 млн грн.