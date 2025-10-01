Рекордное разминирование агроземель в Харьковской области: возвращено к использованию более 1,7 тыс. гектаров

В Харьковской области в рамках государственной программы компенсации стоимости разминирования агроземель очищен и возвращен к использованию участок площадью более 1,7 тыс. гектаров. Это самая большая площадь, разминированная оператором противоминной деятельности в рамках программы.

Разминирование агроземель в Харьковской области

В течение пяти месяцев саперы обнаруживали и обезвреживали опасные боеприпасы, среди которых противотанковые мины ТМ-62ПЗ и неуправляемые авиационные ракеты С-8. Теперь эти земли снова пригодны для работы: уже в этом сезоне фермер сможет засеять поля озимыми культурами или подготовить их к весенним полевым работам.

С начала работы программы операторы завершили полный цикл гуманитарного разминирования по 38 договорам. В целом очищено 5138 га сельскохозяйственных земель на сумму 328,2 млн грн.

Самые большие площади агроземель уже удалось очистить в нескольких областях:

на Харьковщине - 2,2 тыс. гектаров;

в Киевской области - 1,5 тыс. гектаров;

в Николаевской области — более 1 тыс. гектаров;

в Херсонской области — почти 353 гектара.

Напомним, в августе 2025 операторы противоминной деятельности очистили 220 гектаров агроземель в пределах пяти договоров с Центром гуманитарного разминирования. Стоимость этих работ составила 13,2 млн. грн.