Комплектовщики, продавцы и работники за границу: кого чаще ищут работодатели с наступлением осени

На рынке труда осенью заметно возросло количество вакансий в сферах производства, рабочих специальностей, розничной торговли, образования и работы за рубежом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

По данным аналитиков, рекордсменом по росту спроса среди работодателей была вакансия комплектовщика в сфере "Производство/рабочие специальности" - + 331% в количестве объявлений, если сравнивать с маем 2025 года. Предлагаемая медиальная плата - 25 тыс. грн.

Спрос среди работодателей имеет вакансия продавца в розничной торговле, однако наибольший рост в этой сфере по сравнению с маем произошел на должность менеджера по работе с клиентами (+117%), где по состоянию на август 2025 года предлагали медианную заработную плату в 21 тыс. грн.

Также перед началом учебного года на платформе зафиксировали увеличение количества вакансий в сфере образования , в том числе на должность преподаватель/учитель . Рост составил 96%. Медианская зарплата на эти вакансии – 14 тыс. грн.

На ряд вакансий спрос среди работодателей осенью выше на 50-60%, чем в мае, среди них должности с такой медиаплатой:

Офис-менеджер , 23 тыс. грн;

Готовщик (СТО, автомойки), 50 тыс. грн;

Помощник повара , 21 тыс. грн;

HR , 29 тыс. грн;

Плиточник , 45 тыс. грн.

Также аналитики отмечают, что увеличилось количество вакансий на работу за границей . К примеру, на должность упаковщика количество объявлений возросло на 213%. На другие вакансии рост несколько меньше: +65% на строителя , +41% на разнорабочего . Медианная заработная плата на эти вакансии ориентировочно составляет от 3 тыс. до 5 тыс. евро.

Напомним, за последний 5 лет в топ-10 вакансий, получающих больше всего отзывов, стабильно попадают рабочие специальности: разнорабочий, водитель, грузчик, уборщица. Это профессии, часто не требующие специального образования или значительного опыта, но остающиеся востребованными независимо от изменений на рынке.