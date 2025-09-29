Запланована подія 2

Комплектувальники, продавці та працівники за кордон: кого частіше шукають роботодавці з настанням осені

будівельник
Фото: Depositphotos

На ринку праці восени помітно зросла кількість вакансій у сферах виробництва, робітничих спеціальностей, роздрібної торгівлі, освіти та на роботи за кордоном.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

За даними аналітиків, рекордсменом за зростанням попиту серед роботодавців була вакансія комплектувальника у сфері “Виробництво / робітничі спеціальності” – + 331% у кількості оголошень, якщо порівнювати з травнем 2025. Медіанна платня, яку пропонували – 25 тис. грн.

Попит серед роботодавців має вакансія продавця у роздрібній торгівлі, однак найбільше зростання у цій сфері, у порівнянні з травнем, відбулось на посаду менеджера по роботі з клієнтами (+117%), де станом на серпень 2025 року  пропонували медіанну заробітну плату у 21 тис. грн.

Також перед початком навчального року на платформі зафіксували збільшення кількості вакансій у сфері освіти, зокрема на посаду викладач/вчитель. Зростання склало 96%. Медіанна зарплата на ці вакансії – 14 тис. грн.

На низку вакансій попит серед роботодавців восени вищий на 50-60%, ніж у травні, серед них посади з такою медіанною платнею:

  • Офіс-менеджер, 23 тис. грн;
  • Рихтувальник (СТО, автомийки), 50 тис. грн;
  • Помічник кухаря, 21 тис. грн;
  • HR, 29 тис. грн;
  • Плиточник (будівництво), 45 тис. грн.

Також аналітики зауважують, що збільшилася кількість вакансій на роботу за кордоном. Наприклад, на посаду пакувальника кількість оголошень зросла на 213%. На інші вакансії зростання дещо менше: +65% на будівельника, +41% на різноробочого. Медіанна заробітна плата на ці вакансії орієнтовно від 3 тис. до 5 тис. євро.

Нагадаємо, за останній 5 років у топ-10 вакансій, що отримують найбільше відгуків, стабільно потрапляють робітничі спеціальності: різноробочий, водій, вантажник, прибиральниця. Це професії, які часто не потребують спеціальної освіти чи значного досвіду, але залишаються затребуваними незалежно від змін на ринку.

Автор:
Світлана Манько