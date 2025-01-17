Кондитерский бизнес приспособился к отключениям электроэнергии, Юлия Ярмоленко, БКК

Украинская кондитерская отрасль и продовольственный ритейл, занимающийся дистрибуцией сладостей, за последние два года смогли адаптироваться к отключениям электроэнергии. Хотя это потребовало от бизнеса дополнительных затрат на оборудование, а энергия собственного производства обходится бизнесу дороже, кондитеры уже не теряют готовую продукцию из-за отключения света. Об этом рассказала глава наблюдательного совета компании "Киевский БКК" Юлия Ярмоленко в интервью Delo.ua.

"Собственная генерация — техническое требование современности. Все, кто сейчас в бизнесе, купили генераторы, аккумуляторы. Да, это дорогая электроэнергия, но базово производители и магазины подготовились к отключениям. Есть и те, кто не смогли адаптироваться. Они либо продают бизнес, либо его трансформируют. Некоторые сети просто сократили производство кондитерской продукции. В Харькове, например, уменьшают ассортимент или изменяют товарные позиции. Но в целом бизнес нашел решение", — уточнила она.

Что касается "Киевского БКК", то предприятие обеспечило себя электроэнергией, установив солнечные батареи в две очереди. Своя энергия позволяет предприятию, в том числе, обеспечить водоснабжение, наиболее проблемное место в производстве. Ежесуточно кондитерское предприятие использует 30 тыс. литров воды, однако на территории негде установить емкости для ее воды.

Первые отключения электричества означали остановку водоснабжения и производства на БКК, когда тесто из тестомесильных машин можно выбросить в мусор, объясняет Юлия Ярмоленко. Теперь, с альтернативной энергосистемой, предприятие может бесперебойно закончить день, не получив отходов и убытков.

За время войны у украинцев также изменилось отношение к мягким кондитерским изделиям — тортам и пирожным, добавляет Юлия Ярмоленко. Из-за перебоев с энергоснабжением и усложненной логистикой кондитеры работают над продлением сроков хранения продукции.

"Это пять лет назад мы считали, что меньший срок годности означает качественный торт. Сегодня требование рынка — как можно более длительный срок хранения", — подчеркивает председатель наблюдательного совета БКК.

В 2023 году компания начала использовать Fresh&Tasty system, новый тип герметичной упаковки продукции в защитной среде пищевых газов. Смесь газов замещает воздух вокруг продукта, препятствуя размножению микроорганизмов, сохраняя вкусовые свойства и продлевая срок его годности.

В настоящее время более трети продукции продается в упаковке с защитными газами. Однако не все позиции можно так упаковывать. Если в торте есть, например, настоящая свежая вишня, он никак не сможет быть продуктом длительного хранения, констатирует Юлия Ярмоленко.

Больше о работе "Киевского БКК", смене пищевых привычек украинцев и "газификации" тортов — читайте в интервью "БКК втрое нарастил экспорт из-за увеличения украинской диаспоры".

Напомним, наибольшую часть украинского рынка мягких кондитерских изделий, к которым относятся торты и пирожные, начал занимать private label — продукция собственного производства торговых сетей.