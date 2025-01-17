Кондитерський бізнес пристосувався до відключень електроенергії, — Юлія Ярмоленко, БКК

Українська кондитерська галузь та продовольчий ритейл, котрий займається дистрибуцією солодощів, впродовж останніх двох років змогли адаптуватися до відключень електроенергії. Хоча це потребувало від бізнесу додаткових витрат на обладнання, а енергія власного виробництва обходиться бізнесу дорожче, кондитери вже не втрачають готову продукцію через відключення світла. Про це розповіла голова наглядової ради компанії “Київський БКК” Юлія Ярмоленко в інтерв’ю Delo.ua.

"Власна генерація технічна вимога сьогодення. Всі, хто зараз в бізнесі, купили генератори, акумулятори. Так, це дорога електроенергія, але базово виробники та магазини підготувались до відключень. Є і ті, хто не змогли адаптуватися. Вони або продають бізнес, або його трансформують. Деякі мережі просто скоротили виробництво кондитерської продукції. В Харкові, наприклад, зменшують асортимент або змінюють товарні позиції. Але загалом бізнес знайшов рішення", — уточнила вона.

Що стосується "Київського БКК", то підприємство забезпечило себе електроенергією, встановивши сонячні батареї у дві черги. Власна енергія дозволяє підприємству, в тому числі, забезпечити водопостачання, найбільш проблемне місце в виробництві. Щодоби кондитерське підприємство використовує 30 тис. літрів води, проте на території ніде встановити місткості для її зберігання.

Перші відключення електрики означали зупинку водопостачання і виробництва на БКК, коли тісто з тістомісильних машин можна викинути в смітник, пояснює Юлія Ярмоленко. Тепер, з альтернативною енергосистемою, підприємство може безперебійно закінчити день, не отримавши відходів та збитків.

За час війни в українців також змінилось ставлення до м'яких кондитерських виробів — тортів та тістечок, додає Юлія Ярмоленко. Через перебої з енергопостачанням та ускладнену логістику кондитери працюють над подовженням термінів зберігання продукції.

"Це п’ять років тому ми вважали, що менший строк придатності означає якісний торт. Сьогодні вимога ринку — якомога довший термін зберігання", — підкреслює голова наглядової ради БКК.

У 2023 році компанія почала використовувати “Fresh&Tasty system”, новий тип герметичного пакування продукції в захисному середовищі харчових газів. Суміш газів заміщує повітря навколо продукту, перешкоджаючи розмноженню мікроорганізмів, зберігаючи смакові властивості та продовжуючи його термін придатності.

Наразі більше третини продукції продається в упаковці з захисними газами. Проте не всі позиції можна так упаковувати. Якщо в торті є, наприклад, справжня свіжа вишня — він ніяк не зможе бути продуктом довготривалого зберігання, констатує Юлія Ярмоленко.

Більше про роботу "Київського БКК", зміни харчових звичок українців та "газифікацію" тортів — читайте в інтерв'ю "БКК втричі наростив експорт через збільшення української діаспори"

Нагадаємо, найбільшу частку українського ринку м'яких кондитерських виробів, до яких відносяться торти та тістечка, почав займати private label — продукція власного виробництва торгівельних мереж.