Шатдаун подходит к концу: Сенат США одобрил законопроекты, которые позволят возобновить финансирование правительства

В воскресенье, 9 ноября, Сенат США принял компромиссные законопроекты, возобновляющие финансирование федеральных структур. Это стало первым шагом к прекращению самого длинного в истории страны шатдауна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN .

Отмечается, что 60 сенаторов поддержали три законопроекта о расходах на финансирование ряда программ правительства, а также договорились продлить остальное государственное финансирование до конца января. Еще 40 сенаторов выступили против этого.

Принятые документы явились результатом компромисса, достигнутого после того, как восемь сенаторов-демократов согласились на соглашение. Она предполагает позже голосование по продлению субсидий на здравоохранение и гарантирует, что работники, уволенные во время шатдауна, будут возвращены на работу.

Нежелание республиканцев включить эти субсидии несколько недель назад привело к шатдауну.

Окончательное возобновление работы правительства пока остается под вопросом. ведь Палата представителей США еще должна утвердить достигнутое соглашение.

Самый длинный шатдаун в США за всю историю

Нынешний шатдаун в США поставил исторический рекорд по продолжительности на фоне продолжающихся споров между демократами и республиканцами. Associated Press.

Прекращение работы правительства затянулось, а федеральные служащие не получали зарплат.

Сенат 13 раз не смог проголосовать за возобновление работы правительства.

Финансовый год для федерального правительства США начинается 1 октября и продолжается по 30 сентября. То есть, в конце сентября заканчивается ранее согласованное государственное финансирование.

Напомним, 1 октября американское правительство впервые с 2019 года частично приостановил свою работу из-за несогласования финансирования.

Последний раз американское правительство приостанавливало свою работу в декабре 2018 года. Тогда во время первого президентского срока Дональда Трампа шатдаун длился 34 дня. Тогда Трамп потребовал от Конгресса выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

С 1976 года правительство США приостанавливало свою работу 21 раз.