Шатдаун добігає кінця: Сенат США схвалив законопроєкти, які дозволять відновити фінансування уряду

У неділю, 9 листопада, Сенат США ухвалив компромісні законопроєкти, які відновлюють фінансування федеральних структур. Це стало першим кроком до припинення найдовшого в історії країни шатдауну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що 60 сенаторів підтримали три законопроєкти про витрати на фінансування низки програм уряду, а також домовилися продовжити решту державного фінансування до кінця січня. Ще 40 сенаторів виступили проти цього.

Прийняті документи стали результатом компромісу, досягнутого після того, як вісім сенаторів-демократів погодилися на угоду. Вона передбачає пізніше голосування щодо продовження субсидій на охорону здоров’я та гарантує, що працівники, звільнені під час шатдауну, будуть повернуті на роботу.

Небажання республіканців включити ці субсидії кілька тижнів тому й призвело до шатдауну.

Остаточне відновлення роботи уряду поки що залишається під питанням. адже Палата представників США ще має затвердити досягнуту угоду.

Найдовщий шатдаун у США за всю історію

Нинішній шатдаун у США поставив історичний рекорд за тривалістю на тлі продовження суперечок між демократами й республіканцями, пише Associated Press.

Припинення роботи уряду затягнулося, а федеральні службовці,не отримували зарплат.

Сенат 13 разів не зміг проголосували за відновлення роботи уряду.

Фінансовий рік для федерального уряду США починається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Тобто наприкінці вересня закінчується раніше погоджене державне фінансування.

Нагадаємо, 1 жовтня американський уряд вперше з 2019 року частково призупинив свою роботу через непогодження фінансування.

Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, шатдаун тривав 34 дні. Тоді Трамп вимагав від Конгресу виділити гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.