У США скасовують авіарейси у 40 найбільших аеропортах через шатдаун

Міністр транспорту США Шон Даффі розпорядився скоротити на 10% кількість авіарейсів у 40 найбільших аеропортів Америки через урядовий шатдаун, який триває вже рекордний 36-й день.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що своє рішення Даффі пояснив проблемами безпеки управління повітряним рухом

Через шатдаун 13 тисяч диспетчерів та 50 тисяч співробітників Управління безпеки на транспорті працюють без оплати. Через це багато хто почав частіше брати лікарняні або шукати підробіток.

Через дефіцит авіадиспетчерів з початку шатдауну вже було затримано десятки тисяч рейсів, що торкнулося близько 3,2 мільйона пасажирів.

Раніше Даффі заявляв, що закриє повітряний простір країни, якщо польоти стануть небезпечними через шатдаун.

Нинішній шатдаун у США став найдовшим за всю історію

Припинення роботи уряду може затягнутися ще надовго, тож федеральні службовці, зокрема авіадиспетчери, готуються втратити ще кілька зарплат, а доля 42 мільйонів американців, які отримують федеральну продовольчу допомогу, залишається невизначеною.

Сенат вже 13 разів не зміг проголосували за відновлення роботи уряду.

Нагадаємо, 1 жовтня американський уряд вперше з 2019 року частково призупинив свою роботу через непогодження фінансування.

Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, шатдаун тривав 34 дні. Тоді Трамп вимагав від Конгресу виділити гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.