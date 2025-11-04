У США можуть закрити авіасполучення через шатдаун: аеропорти скасовують рейси

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що закриє повітряний простір країни, якщо польоти стануть небезпечними через шатдаун.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє BIoomberg.

Через брак персоналу скасовують рейси

Зазначається, що Федеральне управління цивільної авіації вже сповільнило рух в аеропортах через брак авіадиспетчерів, багато хто працює без оплати з початку припинення фінансування уряду 1 жовтня. У п'ятницю, 31 жовтня, понад 6200 рейсів було затримано, майже 500 скасовано.

Половина з 30 найзавантаженіших об'єктів не мала достатньої кількості персоналу. Майже 80% авіадиспетчерів, які обслуговували рейси в районі Нью-Йорка, були відсутні.

Збої в роботі продовжувалися й у вихідні. Тимчасово були призупинені рейси до міжнародного аеропорту Ньюарк Ліберті поблизу Нью-Йорка ввечері 2 листопада через нестачу персоналу. Проблеми призвели до скасування 9% рейсів та затримки 36%.

"Якщо ми вважатимемо авіаперельоти небезпечними, ми закриємо весь повітряний простір", – сказав Даффі.

Він зазначив, що закриття неба додає більше ризику для авіаційної системи.

Нинішній шатдаун у США може стати найдовшим за всю історію

Нинішній шатдаун у США цього тижня може поставити історичний рекорд за тривалістю на тлі продовження суперечок між демократами й республіканцями, пише Associated Press.

Припинення роботи уряду може затягнутися ще надовго, тож федеральні службовці, зокрема авіадиспетчери, готуються втратити ще кілька зарплат, а доля 42 мільйонів американців, які отримують федеральну продовольчу допомогу, залишається невизначеною.

Сенат вже 13 разів не зміг проголосували за відновлення роботи уряду.

Нагадаємо, 1 жовтня американський уряд вперше з 2019 року частково призупинив свою роботу через непогодження фінансування.

Востаннє американський уряд призупиняв свою роботу у грудні 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, шатдаун тривав 34 дні. Тоді Трамп вимагав від Конгресу виділити гроші на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.