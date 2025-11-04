В США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна: аэропорты отменяют рейсы

Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что закроет воздушное пространство страны, если полеты станут опасными из-за шатдауна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает BIoomberg.

Из-за нехватки персонала отменяют рейсы

Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации уже замедлило движение в аэропортах из-за нехватки авиадиспетчеров, многие работают без оплаты с начала прекращения финансирования правительства 1 октября. В пятницу более 6200 рейсов были задержаны, почти 500 отменены.

Половина из 30 загруженных объектов не имела достаточного количества персонала. Почти 80% авиадиспетчеров, обслуживавших рейсы в районе Нью-Йорка, отсутствовали.

Сбои в работе продолжались и по выходным. Временно были приостановлены рейсы в Международный аэропорт Ньюарк Либерти вблизи Нью-Йорка в воскресенье вечером из-за нехватки персонала. Проблемы привели к отмене 9% рейсов и задержке 36%.

"Если мы будем считать авиаперелеты опасными, мы закроем все воздушное пространство", – сказал Даффи.

Он отметил, что закрытие неба придает больше риска для авиационной системы.

Нынешний шатдаун в США может стать самым длинным за всю историю

Нынешний шатдаун в США на этой неделе может поставить исторический рекорд по продолжительности на фоне продолжающихся споров между демократами и республиканцами. Associated Press.

Прекращение работы правительства может затянуться еще надолго, так что федеральные служащие, в том числе авиадиспетчеры, готовятся пропустить еще несколько зарплат, а доля 42 миллионов американцев, получающих федеральную продовольственную помощь, остается неопределенной.

Сенат уже 13 раз не смог проголосовать за возобновление работы правительства.

Напомним, 1 октября американское правительство впервые с 2019 года частично приостановило свою работу из-за несогласования финансирования.

Последний раз американское правительство приостанавливало свою работу в декабре 2018 года. Тогда во время первого президентского срока Дональда Трампа шатдаун длился 34 дня. Тогда Трамп потребовал от Конгресса выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

С 1976 года правительство США приостанавливало свою работу 21 раз.