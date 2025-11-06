В США отменяют авиарейсы в 40 крупнейших аэропортах из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи распорядился сократить на 10% количество авиарейсов в 40 крупнейших аэропортов Америки из-за правительственного шатдауна, который длится уже рекордный 36-й день.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что свое решение Даффи объяснил проблемами безопасности управления воздушным движением

Из-за шатдауна 13 тысяч диспетчеров и 50 тысяч сотрудников Управления безопасности на транспорте работают без оплаты. Поэтому многие начали чаще брать больничные или искать подработку.

Из-за дефицита авиадиспетчеров с начала шатдауна уже были задержаны десятки тысяч рейсов, что коснулось около 3,2 миллиона пассажиров.

Ранее Даффи заявлял, что закроет воздушное пространство страны, если полеты станут опасными из-за шатдауна.

Нынешний шатдаун в США стал самым длинным за всю историю

Прекращение работы правительства может затянуться еще надолго, так что федеральные служащие, в том числе авиадиспетчеры, готовятся потерять еще несколько зарплат, а доля 42 миллионов американцев, получающих федеральную продовольственную помощь, остается неопределенной.

Сенат уже 13 раз не смог проголосовать за возобновление работы правительства.

Напомним, 1 октября американское правительство впервые с 2019 года частично приостановил свою работу из-за несогласования финансирования.

Последний раз американское правительство приостанавливало свою работу в декабре 2018 года. Тогда во время первого президентского срока Дональда Трампа шатдаун длился 34 дня. Тогда Трамп потребовал от Конгресса выделить деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

С 1976 года правительство США приостанавливало свою работу 21 раз.