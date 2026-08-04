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Корецкий предупредил о сложной зиме и недостатке 650 млн евро для энергетики

ВИДЕ, зеленая энергетика
Производители ВИЭ получили почти 414 млн грн за август и сентябрь / Shutterstock

Необеспеченная потребность энергетической отрасли накануне отопительного сезона составляет около 650 млн. евро. Несмотря на более чем 2 млрд евро, аккумулированные Фондом поддержки энергетики Украины, будущая зима будет оставаться сложной.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует "Интерфакс-Украина".

Сколько еще средств нужно энергетике

Отмечается, что энергетическая устойчивость является одним из четырех приоритетов государства наряду с обороной, евроинтеграцией и обеспечением финансовой стабильности. В то же время, темпы международной поддержки нельзя снижать, ведь предстоящий отопительный сезон, по оценке правительства, будет сложным.

Корецкий подчеркнул, что Украина должна использовать нынешнюю ситуацию для модернизации энергетической системы, а не только для восстановления поврежденных объектов. По его словам, советская энергетическая инфраструктура была малоэффективной, тогда как восстановление открывает возможность создать современную распределенную генерацию, которая более устойчива, эффективна и способствует сокращению выбросов парниковых газов.

Отдельно премьер обратил внимание на усиление российских атак по гражданской инфраструктуре, в том числе железной дороги. В связи с этим, по его словам, Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров в обеспечении потребностей железнодорожной отрасли, в том числе вагонов и локомотивов. Этот вопрос станет предметом отдельного обсуждения с дипломатами.

Ранее сообщалось, что лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки : несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений. Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, которая традиционно совпадает с плановыми ремонтами АЭС.

Автор:
Ольга Опенько