Корецький попередив про складну зиму та нестачу 650 млн євро для енергетики

Незабезпечена потреба енергетичної галузі напередодні опалювального сезону становить близько 650 млн євро. Попри понад 2 млрд євро, акумульовані Фондом підтримки енергетики України, майбутня зима залишатиметься складною.

Як пише Delo.ua , про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, інформує "Інтерфакс-Україна".

Скільки ще коштів потрібно енергетиці

Зазначається, що енергетична стійкість є одним із чотирьох ключових пріоритетів держави поряд із обороною, євроінтеграцією та забезпеченням фінансової стабільності. Водночас темпи міжнародної підтримки не можна знижувати, адже майбутній опалювальний сезон, за оцінкою уряду, буде складним.

Корецький також наголосив, що Україна має використати нинішню ситуацію для модернізації енергетичної системи, а не лише для відновлення пошкоджених об'єктів. За його словами, радянська енергетична інфраструктура була малоефективною, тоді як відбудова відкриває можливість створити сучасну розподілену генерацію, яка є більш стійкою, ефективною та сприяє скороченню викидів парникових газів.

Окремо прем'єр звернув увагу на посилення російських атак по цивільній інфраструктурі, зокрема залізниці. У зв'язку з цим, за його словами, Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів у забезпеченні потреб залізничної галузі, зокрема щодо вагонів і локомотивів. Це питання, зазначив він, стане предметом окремого обговорення з дипломатами.

Раніше повідомлялося, що літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень. Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, якатрадиційно збігається з плановими ремонтами АЕС.