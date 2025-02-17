Коррупционный скандал в ДМС: руководителя подозревают в сокрытии недвижимости

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по и.о. председателя Государственной таможенной службы, подозреваемого в недекларировании дома в пригороде столицы.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как установлено, в 2021–2023 подозреваемый не отобразил в е-декларации сведения о жилом доме под Киевом площадью 236,8 м² и земельном участке, где он расположен. Чиновник скрыл от декларирования недвижимость стоимостью более 100 тысяч долларов США, оформив ее на отца жены, хотя на самом деле фактическим владельцем является он и его семья.

Как пишет Суспільне, речь идет о временном исполняющем обязанности ДМС Сергее Звягинцеве. Действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины. Чиновнику грозит до двух лет ограничение свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Что известно о Сергее Звягинцеве

Сергей Звягинцев с 2001 по 2015 год работал в Минэкономики Украины. С 2001 по 2003 год был ведущим специалистом, с 2003 года был на руководящих должностях начальника отдела организационного обеспечения развития внешнеэкономической политики, директора Департамента регулирования внешнеэкономической деятельности и не только.

С января 2020 возглавлял Департамент государственного надзора и контроля безопасности на морском и речном транспорте Государственной службы морского и речного транспорта Украины. С февраля 2020 исполнял обязанности главы этого ведомства, а с июля 2020 занимал должность председателя. Исполняющим обязанности главы Государственной таможенной службы Звягинцев стал в феврале 2023 года.

Напомним, в Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого года. Она стартовала 1 января 2025 года. Время для представления еще есть, однако оттягивать этот вопрос не стоит.