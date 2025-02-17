Корупційний скандал у ДМС: очільника підозрюють у приховуванні нерухомості

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування стосовно в.о. голови Державної митної служби, що підозрюється у недекларуванні будинку у передмісті столиці.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Як встановлено, у 2021–2023 підозрюваний не відобразив в е-декларації відомості про житловий будинок під Києвом площею 236,8 м² та земельну ділянку, де він розташований. Посадовець приховав від декларування нерухомість вартістю понад 100 тисяч доларів США, оформивши її на батька дружини, хоча насправді фактичним власником є він і його сім’я.

Як пише Суспільне, йдеться про тимчасового виконувача обов’язків ДМС Сергія Звягінцева. Дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Посадовцю загрожує до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Що відомо про Сергія Звягінцева

Сергій Звягінцев з 2001 по 2015 рік працював у Мінекономіки України. З 2001 по 2003 рік — був провідним спеціалістом, з 2003 року — був на керівних посадах начальника відділу організаційного забезпечення розвитку зовнішньоекономічної політики, директора Департаменту регулювання зовнішньоекономічної діяльності і не тільки.

З січня 2020 року очолював Департамент державного нагляду та контролю безпеки на морському та річковому транспорті Державної служби морського та річкового транспорту України. З лютого 2020 року виконував обов’язки голови цього відомства, а з липня 2020 року обіймав посаду голови. Виконувачем обов’язків глави Державної митної служби Звягінцев став у лютому 2023 року.

Нагадаємо, в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року. Час для подання ще є, однак зволікати з цим питанням не варто.