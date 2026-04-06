Коттедж у моря и квартира в центре Киева: действующего нардепа разоблачили на незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выдвинули подозрение действующему народному депутату за незаконное обогащение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в течение 2020-2021 годов подозреваемый стал владельцем активов на общую сумму почти 13 миллионов гривен, что значительно превышало уровень его официально задекларированных доходов.

На указанные средства чиновник купил коттедж и земельный участок на побережье Черного моря (село Коблево).

Кроме морского отдыха подозреваемый инвестировал в столичную недвижимость, став владельцем квартиры в центре Киева площадью более 130 квадратных метров.

Как сообщает Центр противодействия коррупции, речь идет о нардепе от ОПЗЖ Александре Качном. Подозреваемый приобрел имущество, стоимость которого на 12,7 млн грн превышала его законные доходы. А именно:

квартира в центре Киева площадью 132 квадрата и стоимостью 5,6 млн грн;

ремонт и обустройство указанной квартиры на сумму 5,6 млн грн;

коттедж и земельный участок в Коблево общей стоимостью 1,7 млн грн.

Нардеп фиктивно оформил имущество на своего знакомого, но сам руководил всеми работами, которые оплачивал наличными.

Напомним, народный депутат Украины Ярослав Железняк в декларации за 2025 год указал криптовалюту Ripple (XRP) на сумму 424,25 тыс. грн.