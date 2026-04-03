Подсанкционный Павел Фукс вернул себе арестованное поместье и землю под Киевом стоимостью 213 млн грн

Подсанкционный олигарх Павел Фукс вернул себе арестованное поместье и землю под Киевом стоимостью 213 млн грн, но генпрокурор Руслан Кравченко об этом умолчал.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что недавно Фукс добился в Киевском апелляционном суде отмены ареста имущества под Киевом.

"Судьи в своем решении указали, что владелицей имения является вовсе не Фукс, а другой человек, добросовестная приобретательница, совсем не причастна к делу. Однако добросовестная приобретательница — жена Фукса, на которую имущество перерегистрировали уже после санкций. И вообще, мол, в материалах дела нет данных, что земля и дом -

Там добавляют, что ни санкции, ни подозрения, ни прокуроры не помешали Фуксу снять арест с имения.

Об арестованном имении

В сентябре 2024 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы по поиску оценщиков и управляющих для арестованных активов, принадлежащих Фуксу.

В список активов входит роскошный дом в пгт Козин Киевской области, оборудованный кинотеатром, тренажерным залом и массажным салоном, а также шесть земельных участков на берегу Днепра среди элитной застройки.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила Павла Фукса на масштабных финансовых махинациях со стратегическими предприятиями Украины и систематическом уклонении от налогов. Установлено, что с 2018 года Фукс незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн.

В СБУ сообщили, что на основании собранных доказательств олигарху доложено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Ранее по материалам Государственного бюро расследований были арестованы корпоративные права трех предприятий, добывавших газ и нефть из государственных недр. Они принадлежали бывшему народному депутату от "Народного фронта" Игорю Котвицкому и бизнесмену Павлу Фуксу.

Президент Владимир Зеленский 24 июня 2021 подписал указ, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против бизнесмена Павла Фукса. Введение санкций против Фукса в СНБО объяснили его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. Речь идет о лицензиях, которые компания "Голден Деррик" получила в 2012-2013 годах. Фукс в ответ заявил, что к этой компании отношения не имеет и эту информацию "легко проверить, пользуясь открытыми источниками" .