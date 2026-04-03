Підсанкційний Павло Фукс повернув собі арештований маєток і землю під Києвом вартістю 213 млн грн

Підсанкційний олігарх Павло Фукс повернув собі арештований маєток і землю під Києвом вартістю 213 млн грн, але генпрокурор Руслан Кравченко про це промовчав.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що нещодавно Фукс добився у Київському апеляційному суді скасування арешту майна під Києвом.

"Судді у своєму рішенні вказали, що власницею маєтку є зовсім не Фукс, а інша людина, добросовісна набувачка, зовсім не причетна до справи. Проте добросовісна набувачка — дружина Фукса, на яку майно перереєстрували вже після санкцій. І взагалі, мовляв, у матеріалах справи немає даних, що земля та будинок набуті кримінально протиправним шляхом", - наголошують в ЦПК.

Там додають, що ні санкції, ні підозри, ні прокурори не завадили Фуксу зняти арешт з маєтку.

Про арештований маєток

У вересні 2024 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурси з пошуку оцінювачів та управителів для арештованих активів, що належали Фуксу.

До переліку активів входить розкішний будинок у смт Козин Київської області, обладнаний кінотеатром, тренажерною залою та масажним салоном, а також шість земельних ділянок на березі Дніпра серед елітної забудови.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків. Встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

У СБУ повідомили, що на підставі зібраних доказів олігарху повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Раніше за матеріалами Державного бюро розслідувань було арештовано корпоративні права трьох підприємств, які видобували газ та нафту з державних надр. Вони належали колишньому народному депутату від "Народного фронту" Ігорю Котвіцькому та бізнесмену Павлу Фуксу.

Президент Володимир Зеленський 24 червня 2021 року підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти бізнесмена Павла Фукса. Введення санкцій проти Фукса в РНБО пояснили його причетністю до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Йдеться про ліцензії, які компанія "Голден Деррік" отримала в 2012—2013 роках. Фукс у відповідь заявив, що до цієї компанії відношення не має і цю інформацію "легко перевірити, користуючись відкритими джерелами".