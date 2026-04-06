Котедж у моря та квартира в центрі Києва: чинного нардепа викрили на незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунули підозру чинному народному депутату України за незаконне збагачення.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, протягом 2020–2021 років підозрюваний став власником активів на загальну суму майже 13 мільйонів гривень, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів.

На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево).

Окрім морського відпочинку, підозрюваний інвестував у столичну нерухомість, ставши власником квартири в центрі Києва площею понад 130 квадратних метрів.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про нардепа від ОПЗЖ Олександра Качного. Підозрюваний набув майна, вартість якого на 12,7 млн грн перевищувала його законні доходи. А саме:

квартира в центрі Києва площею 132 квадрати та вартістю 5,6 млн грн;

ремонт та облаштування вказаної квартири на суму 5,6 млн грн;

котедж і земельну ділянку в Коблевому загальною вартістю 1,7 млн грн.

Нардеп фіктивно оформив майно на свого знайомого, але сам керував усіма ремонтними роботами, які оплачував готівкою.

