Коттеджи вместо леса: во Львове пытаются остановить застройку 13 га зеленой территории

В Брюховичах хотят остановить строительство коттеджей / Freepik

Львовские прокуроры обратились в суд с требованием отменить градостроительные условия и разрешения на застройку участка площадью более 13 га в Брюховичах под Львовом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Zaxid.net.

Суд может остановить застройку 13 га леса

Речь идет об участке по ул. Докторской, 4 в Брюховичах, где планировали возвести коттеджный городок на территории площадью более 13 га.

Как сообщили в прокуратуре Львовщины 14 мая, в 2025 году общество-застройщик получило разрешение на начало строительных работ на коммунальном земельном участке площадью более 13 га в Брюховичах. Проект предусматривает строительство комплекса корпусов отдыха семейного типа и трансформаторной подстанции.

В прокуратуре подчеркивают, что согласно генеральному плану Брюховичей эта территория относится к озелененным землям общего пользования и зонам заведений отдыха, туризма и дачного строительства. Следовательно, ее использование должно соответствовать целевому назначению.

"Проведение строительных работ по строительству коттеджей приведет к необратимому уничтожению зеленых зон, что противоречит генеральному плану и интересам жителей поселка", - отметили в прокуратуре.

Прокуроры обратились в суд с иском об отмене ранее выданных разрешений, принятых поселковым советом и ГИАМ.

Что предшествовало

Ранее заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач сообщал, что Львовский городской совет не будет давать разрешение на вырубку деревьев по ул. Врачебной в Брюховичах, где планируется возведение коттеджного городка.

В то же время, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ) выдала разрешение на строительство комплекса, предусматривающего возведение 45 коттеджей и санаторного объекта. Это решение вызвало общественный резонанс среди жителей, организовавших протестные акции и сбор подписей с требованием сохранить лесную территорию и не допустить ее застройки.

По информации из открытых источников, застройку на этом участке планирует осуществлять ООО "Орион-Экспорт", которое в 2025 году было перерегистрировано из Львова в Киев.

Ранее среди его владельцев фигурировали Оксана Кондрат, ООО "Фирма Интеграл", ООО "Рент Сервис" и компания по управлению активами "Кристалл эссет менеджмент".

В настоящее время, согласно регистрационным данным, учредителями предприятия остаются "Кристалл эссет менеджмент", а также фонд "Динант" и компания "Стар билдинг". Именно последняя владеет наибольшей долей в уставном капитале 79% и, по данным реестра, контролируется кипрской компанией "Интергал групп лимитед".

Также известно, что по факту передачи земельного участка ООО "Орион-Экспорт" Брюховичским поселковым советом правоохранители расследуют уголовное производство.

Автор:
Ольга Опенько