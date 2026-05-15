Котеджі замість лісу: під Львовом намагаються зупинити забудову 13 га зеленої території

земельна ділянка кар'єр земля пісок сосновий ліс
У Брюховичах хочуть зупинити будівництво котеджів / Freepik

Львівські прокурори звернулися до суду з вимогою скасувати містобудівні умови та дозволи на забудову ділянки площею понад 13 га у Брюховичах під Львовом. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Zaxid.net.

Суд може зупинити забудову 13 га лісу

 Йдеться про ділянку на вул. Лікарській, 4 у Брюховичах, де планували звести котеджне містечко на території площею понад 13 га.

Як повідомили у прокуратурі Львівщини 14 травня, у 2025 році товариство-забудовник отримало дозвіл на початок будівельних робіт на комунальній земельній ділянці площею понад 13 га у Брюховичах. Проєкт передбачає будівництво комплексу відпочинкових корпусів сімейного типу та трансформаторної підстанції.

У прокуратурі наголошують, що згідно з генеральним планом Брюховичів ця територія відноситься до озеленених земель загального користування та зон закладів відпочинку, туризму й дачного будівництва. Відтак, її використання має відповідати цільовому призначенню.

"Проведення будівельних робіт із зведення котеджів призведе до незворотного знищення зелених зон, що суперечить генеральному плану та інтересам мешканців селища", - зазначили в прокуратурі.

Прокурори звернулися до суду з позовом про скасування раніше виданих дозволів, ухвалених селищною радою та ДІАМ.

Що передувало

Раніше заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач повідомляв, що Львівська міська рада не надаватиме дозволу на вирубку дерев на вул. Лікарській у Брюховичах, де планується зведення котеджного містечка.

Водночас Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) видала дозвіл на будівництво комплексу, що передбачає зведення 45 котеджів і санаторного об’єкта. Це рішення викликало суспільний резонанс серед мешканців, які організували протестні акції та збір підписів із вимогою зберегти лісову територію та не допустити її забудови.

За інформацією з відкритих джерел, забудову на цій ділянці планує здійснювати ТОВ "Оріон-Експорт", яке у 2025 році було перереєстроване зі Львова до Києва.

Раніше серед його власників фігурували Оксана Кіндрат, ТОВ "Фірма Інтеграл", ТОВ "Рєнт Сервіс" та компанія з управління активами "Крістал ессет менеджмент".

Наразі, згідно з реєстраційними даними, засновниками підприємства залишаються "Крістал ессет менеджмент", а також фонд "Дінант" і компанія "Стар білдінг". Саме остання володіє найбільшою часткою в статутному капіталі 79%  і, за даними реєстру, контролюється кіпрською компанією "Інтергал груп лімітед".

Також відомо, що за фактом передачі земельної ділянки ТОВ "Оріон-Експорт" Брюховицькою селищною радою правоохоронці розслідують кримінальне провадження.

Автор:
Ольга Опенько