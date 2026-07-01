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"Креди Агриколь" получил нового председателя правления: что известно

Креди Агриколь Банк
Креди Агриколь Банк с сентября возглавит Лариса Бондарева. Фото: facebook.com/CreditAgricoleUkraine

Лариса Бондарева, занимающая должность заместителя председателя правления Райффайзен Банка, ответственной за корпоративный бизнес и рынки капитала, избрана председателем правления Креди Агриколь Банка на пять лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно   уведомлением банка   в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее решение наблюдательный совет принял 17 июня.

В должности главы правления Бондарева сменит Карлоса де Корду, который возглавлял банк с 1 апреля 2020 года и чьи полномочия прекращены 30 июня в связи с истечением срока.

Бондарева вступит в должность 1 сентября 2026 после согласования ее кандидатуры Национальным банком Украины.

До этого времени обязанности председателя правления с 1 июля будет исполнять член правления и финансовый директор Креди Агриколь Банка Виталий Кучер.

Пост замглавы правления Райффайзен Банка Бондарева занимала с ноября 2021 года. До перехода в этот банк она развивала корпоративный бизнес "Креди Агриколь Банка", где с 2010 года входила в состав правления.

О Crédit Agricole Ukraine

Креди Агриколь Банк основан в 1993 году, единственным его акционером является Credit Agricole SA

По данным НБУ, на 1 мая 2026 года по размеру общих активов банк занимал 11 место (135,98 млрд грн) среди 58 платежеспособных банков Украины.

Имея головной офис в Киеве, 137 отделений по всей стране и 2200 сотрудников, банк обслуживает 380 000 клиентов.

Недавно Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение АО "Креди Агриколь Украина" на получение контроля над АО "АКБ "Львов".

О намерении приобрести до 100% акций банка "Львов" "Креди Агриколь Украина" сообщил еще в марте 2025 года. В "Креди Агриколь Украина" ранее отмечалось, что приобретение банка "Львов" позволит укрепить позиции финансового учреждения в Западной Украине, а также усилить присутствие в сегменте малого и среднего бизнеса и аграрном секторе.

Автор:
Светлана Манько