"Креді Агріколь" отримав нового голову правління: що відомо

Лариса Бондарєва, яка обіймає посаду заступниці голови правління Райффайзен Банку, відповідальної за корпоративний бізнес і ринки капіталу, обрана головою правління Креді Агріколь Банку на п'ять років.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідне рішення наглядова рада ухвалила 17 червня.

На посаді голови правління Бондарєва змінить Карлоса де Корду, який очолював банк із 1 квітня 2020 року та чиї повноваження припинено 30 червня у зв'язку із закінченням строку.

Бондарєва вступить на посаду 1 вересня 2026 року після погодження її кандидатури Національним банком України.

До цього часу обов'язки голови правління з 1 липня виконуватиме член правління та фінансовий директор Креді Агріколь Банку Віталій Кучер.

Посаду заступниці голови правління Райффайзен Банку Бондарєва обіймала з листопада 2021 року. До переходу в цей банк вона розвивала корпоративний бізнес Креді Агріколь Банку, де з 2010 року входила до складу правління.

Про Crédit Agricole Ukraine

Креді Агріколь Банк заснований у 1993 році, єдиним його акціонером є Credit Agricole S.A.

За даними НБУ, на 1 травня 2026 року за розміром загальних активів банк посідав 11-те місце (135,98 млрд грн) серед 58 платоспроможних банків України.

Маючи головний офіс у Києві, 137 відділень по всій країні та 2200 співробітників, банк обслуговує 380 000 клієнтів.

Нещодавно Антимонопольний комітет України надав дозвіл АТ "Креді Агріколь Україна" на набуття контролю над АТ "АКБ "Львів".

Про намір придбати до 100% акцій банку "Львів" "Креді Агріколь Україна" повідомив ще у березні 2025 року. У "Креді Агріколь Україна" раніше зазначали, що придбання банку "Львів" дозволить зміцнити позиції фінансової установи у Західній Україні, а також посилити присутність у сегменті малого та середнього бізнесу й аграрному секторі.