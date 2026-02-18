Запланована подія 2

Кредитные каникулы для военных: как не платить проценты и штрафы во время службы

Украинские военные и мобилизованные получают льготы по кредитам

Военнослужащие, мобилизованные и резервисты в Украине могут не платить проценты и штрафы по кредитам на время службы. Льгота распространяется также на жен и мужей защитников.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

Военные кредиты без процентов и штрафов

Льгота не распространяется на кредиты, взятые для покупки жилья (включая недостройки), автомобилей или определенного энергетического оборудования (фотоэлектрические модули, ветровые электроустановки с гибридными инверторами), если проценты по ним уже компенсируются государством или третьими лицами.

Кто имеет право на льготу:

  • Мобилизированные и резервисты получают "кредитные каникулы" с первого дня призыва и до увольнения, независимо от того, где они несут службу – на фронте или в тылу.
  • Контрактники и другие военные имеют право на льготу только при непосредственном участии в защите страны – в боевых действиях или мерах по обороне хотя бы один день. Льгота активируется с первого дня такого участия и действует все время службы в особый период. Если военный не участвовал в боевых задачах, то льгота не предоставляется.

Исключение: Право не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, служащих в ВСУ.

Эта норма закреплена в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (п. 15 ст. 14).

Какие документы нужны

Чтобы банк прекратил начислять проценты и штрафы по кредиту, военнослужащему или его жене (супруге) нужно предоставить кредитору определенный пакет документов.

Для мобилизованных и резервистов требуются:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справка по форме 5 о прохождении службы;
  • выписка из приказа о назначении (если в справке ф.5 не указан вид службы);
  • свидетельство о браке (если льготу оформляет супруга или супруг).

Для контрактников и других категорий комплект документов включает:

  • военный билет или удостоверение офицера;
  • справка по форме 5;
  • выписка из приказа о назначении;
  • свидетельство о браке (для супруги или супруга).

Кроме того, обязательно следует предоставить документ, подтверждающий участие в боевых действиях или мероприятиях по обороне. Это может быть:

  • справка по форме 12 об участии в боевых действиях;
  • или справки, предусмотренные приложениями 1, 4 или 6 к Порядку № 413, выдаваемым для получения статуса участника боевых действий (УБД).

Все документы оформляются и выдаются строевой частью по месту службы.

Напомним, С 1 марта 2026 года в Украине вырастет адресная помощь семьям защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину от российской агрессии.

Автор:
Ольга Опенько