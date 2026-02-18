Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Кредитні канікули для військових: як не платити відсотки та штрафи під час служби

війна, ЗСУ, військові
Українські військові та мобілізовані отримують пільги за кредитами / Генеральний штаб ЗСУ

Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти в Україні можуть не сплачувати відсотки та штрафи за кредитами на час служби. Пільга поширюється також на дружин і чоловіків захисників. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Військові кредити без відсотків і штрафів

Пільга не поширюється на кредити, взяті для купівлі житла (включно з недобудовами), автомобілів або певного енергетичного обладнання (фотоелектричні модулі, вітрові електроустановки з гібридними інверторами), якщо відсотки за ними вже компенсуються державою чи третіми особами.

Хто має право на пільгу:

  • Мобілізовані та резервісти отримують "кредитні канікули" з першого дня призову і до звільнення, незалежно від того, де вони несуть службу – на фронті чи в тилу.
  • Контрактники та інші військові мають право на пільгу лише за умови безпосередньої участі у захисті країни – у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день. Пільга активується з першого дня такої участі та діє весь час служби під час особливого періоду. Якщо військовий не брав участь у бойових завданнях, пільга не надається.

Виключення: Право не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які служать у ЗСУ.

Ця норма закріплена у Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (п. 15 ст. 14).

Фото 2 — Кредитні канікули для військових: як не платити відсотки та штрафи під час служби

Які документи потрібні

Щоб банк припинив нараховувати відсотки та штрафи за кредитом, військовослужбовцю або його дружині (чоловіку) потрібно надати кредитору певний пакет документів.

Для мобілізованих та резервістів потрібні:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • довідка за формою 5 про проходження служби;
  • витяг із наказу про призначення (якщо у довідці ф.5 не зазначено вид служби);
  • свідоцтво про шлюб (якщо пільгу оформлює дружина або чоловік).

Для контрактників та інших категорій комплект документів включає:

  • військовий квиток або посвідчення офіцера;
  • довідка за формою 5;
  • витяг із наказу про призначення;
  • свідоцтво про шлюб (для дружини чи чоловіка).

Крім того, обов’язково потрібно надати документ, що підтверджує участь у бойових діях або заходах з оборони. Це може бути:

  • довідка за формою 12 про участь у бойових діях;
  • або довідки, передбачені додатками 1, 4 або 6 до Порядку № 413, які видаються для отримання статусу учасника бойових дій (УБД).

Усі документи оформлюються та видаються стройовою частиною за місцем служби.

Фото 3 — Кредитні канікули для військових: як не платити відсотки та штрафи під час служби

Нагадаєма, З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Автор:
Ольга Опенько