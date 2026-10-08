UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,08

EUR

50,16

--0,48

Наличный курс:

USD

45,03

44,90

EUR

50,87

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Кредитный союз "Світовид" признали банкротом: кредиторам советуют заявить свои требования

НБУ вынес оговорку трем кредитным союзам
Кредитный союз "Світовид" признали банкротом / НБУ

Хозяйственный суд Николаевской области признал кредитный союз "Мировид" банкротом и открыл по нему ликвидационную процедуру. Кредиторам учреждения рекомендуют обратиться в суд с заявлениями о признании своих требований.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Решение суд принял 21 сентября 2026 по делу №915/995/26. Сведения об открытии ликвидационной процедуры также опубликованы на сайте Верховного Суда.

Ликвидация будет производиться в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства. В частности, кредиторы могут заявлять свои требования в порядке, предусмотренном для распоряжения имуществом.

В НБУ рекомендуют кредиторам "Світовид" обратиться в суд с заявлениями о признании кредиторских требований.

Кредитный союз фактически лишился возможности работать на финансовом рынке еще в 2024 году. 4 июня 2024 Национальный банк аннулировал ее лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Напомним, в августе НБУ аннулировал лицензии еще трем кредитным союзам – "Надежда", "Самопомощь" и "Оберіг" – и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности