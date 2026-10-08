Кредитный союз "Світовид" признали банкротом: кредиторам советуют заявить свои требования

Хозяйственный суд Николаевской области признал кредитный союз "Мировид" банкротом и открыл по нему ликвидационную процедуру. Кредиторам учреждения рекомендуют обратиться в суд с заявлениями о признании своих требований.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Решение суд принял 21 сентября 2026 по делу №915/995/26. Сведения об открытии ликвидационной процедуры также опубликованы на сайте Верховного Суда.

Ликвидация будет производиться в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства. В частности, кредиторы могут заявлять свои требования в порядке, предусмотренном для распоряжения имуществом.

В НБУ рекомендуют кредиторам "Світовид" обратиться в суд с заявлениями о признании кредиторских требований.

Кредитный союз фактически лишился возможности работать на финансовом рынке еще в 2024 году. 4 июня 2024 Национальный банк аннулировал ее лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Напомним, в августе НБУ аннулировал лицензии еще трем кредитным союзам – "Надежда", "Самопомощь" и "Оберіг" – и исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений.