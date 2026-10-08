Кредитну спілку "Світовид" визнали банкрутом: кредиторам радять заявити свої вимоги

Господарський суд Миколаївської області визнав кредитну спілку "Світовид" банкрутом та відкрив щодо неї ліквідаційну процедуру. Кредиторам установи рекомендують звернутися до суду із заявами про визнання своїх вимог.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Рішення суд ухвалив 21 вересня 2026 року у справі №915/995/26. Відомості про відкриття ліквідаційної процедури також оприлюднені на сайті Верховного Суду.

Ліквідація проводитиметься відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, кредитори можуть заявляти свої вимоги в порядку, передбаченому для процедури розпорядження майном.

У НБУ рекомендують кредиторам "Світовиду" звернутися до суду із заявами про визнання кредиторських вимог.

Кредитна спілка фактично втратила можливість працювати на фінансовому ринку ще у 2024 році. 4 червня 2024 року Національний банк анулював її ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, у серпні НБУ анулював ліцензії ще трьом кредитним спілкам – "Надія", "Самопоміч" та "Оберіг" – і виключив їх із Державного реєстру фінансових установ.