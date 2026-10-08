RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,86

--0,08

EUR

50,16

--0,48

Готівковий курс:

USD

45,03

44,90

EUR

50,87

50,60

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Кредитну спілку "Світовид" визнали банкрутом: кредиторам радять заявити свої вимоги

НБУ виніс застереження трьом кредитним спілкам
Кредитну спілку "Світовид" визнали банкрутом / НБУ

Господарський суд Миколаївської області визнав кредитну спілку "Світовид" банкрутом та відкрив щодо неї ліквідаційну процедуру. Кредиторам установи рекомендують звернутися до суду із заявами про визнання своїх вимог.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Рішення суд ухвалив 21 вересня 2026 року у справі №915/995/26. Відомості про відкриття ліквідаційної процедури також оприлюднені на сайті Верховного Суду.

Ліквідація проводитиметься відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства. Зокрема, кредитори можуть заявляти свої вимоги в порядку, передбаченому для процедури розпорядження майном.

У НБУ рекомендують кредиторам "Світовиду" звернутися до суду із заявами про визнання кредиторських вимог.

Кредитна спілка фактично втратила можливість працювати на фінансовому ринку ще у 2024 році. 4 червня 2024 року Національний банк анулював її ліцензію на провадження діяльності з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, у серпні НБУ анулював ліцензії ще трьом кредитним спілкам – "Надія", "Самопоміч" та "Оберіг" – і виключив їх із Державного реєстру фінансових установ.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності