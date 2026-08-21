НБУ виключив з реєстру та анулював ліцензії трьох кредитних спілок

Національний банк України відкликав ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив із Державного реєстру фінансових установ три організації. Рішення ухвалено на підставі власних заяв установ за особливим порядком, що діє під час воєнного стану.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 20 серпня 2026 року щодо таких організацій:

КС "Надія": установа мала стандартну ліцензію на надання коштів та банківських металів у кредит, а також залучення поворотних коштів. Станом на 1 липня 2026 року її активи становили 1,14 млн грн (0,09% від загального обсягу ринку кредитних спілок), а зобов'язання — 654,03 тис. грн (0,10%).

КС "Самопоміч": володіла стандартною ліцензією на кредитування та залучення коштів і банківських металів. Активи спілки на 1 липня становили 2,18 млн грн (0,18% ринку), а зобов'язання — 511,49 тис. грн (0,08%).

КС "Оберіг": мала спрощену ліцензію на надання кредитів. Її активи становили 2,23 млн грн (0,19% ринку), а зобов'язання — 2,17 млн грн (0,35%).

Нагадаємо, раніше НБУ застосував заходи впливу до п'яти фінкомпаній через порушення вимог профільного законодавства, нормативів звітності та здійснення ризикової діяльності. Одному з учасників ринку регулятор анулював ліцензію.

Крім того, НБУ зобов'язав дві фінкомпанії усунути порушення через ненадання документів регулятору та привести свою діяльність у відповідність до встановлених законодавчих вимог.