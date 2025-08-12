Кредитовые переводы растут: за полгода украинцы совершили более 1,6 млрд транзакций

В течение первого полугодия 2025 г. бизнес и население активно пользовались услугами кредитных и дебетовых переводов. Общее количество платежных операций, инициированных кредитными трансферами и прямым дебетом, превысило 1,6 миллиарда, включая внутренние и международные транзакции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Кредитные переводы доминируют

За этот период 60 банков и два небанковских финансовых учреждения в Украине предоставляли услуги по платежным операциям, включающим кредитные трансферы и прямые дебеты, для населения и бизнеса.

За первое полугодие 2025 года с применением кредитового трансфера было осуществлено:

в пределах Украины – 1 611,8 млн платежных операций на сумму свыше 22 510,95 млрд грн;

в Украине – 5,5 млн платежных операций на сумму 32,68 млрд долларов США в экв.;

из Украины – 1,1 млн. платежных операций на сумму 40,71 млрд. долларов США в экв.

За этот же период осуществлено 1,1 млн. платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 7,1 млрд. грн.

Операции в пределах Украины

По оценке Нацбанка, в первом полугодии 2025 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 1322,6 млн, или 82,06% от общего количества соответствующих платежных операций.

В то же время по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 20 876,09 млрд грн, или 92,74% от общей суммы.

Трансграничные операции

В течение отчетного периода 4,3 млн платежных операций, что составляет 76,88% всех кредитовых трансферов в Украину, поступило в пользу физических лиц.

В то же время, субъекты хозяйствования (по внешнеэкономическим контрактам) получили 30,92 млрд дол. США, что составляет 94,61% от общей суммы этих переводов.

Больше всего средств поступило из стран ЕС (45,34%), Швейцарии (21,64%) и США (11,3%).

Наибольший объем платежных операций из Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, осуществлен бизнесом (по внешнеэкономическим контрактам): 0,6 млн. на сумму 40,47 млрд. дол.

Это составляет 51% от общего количества и 99,41% от общей суммы таких платежных операций. Географически больше всего средств поступило в страны ЕС (58,81%), Швейцарию (10,65%) и Великобританию (6,78%).

Напомним, в течение 2024 года в Украине было совершено более 3,6 млрд платежных операций, включающих кредитовые и дебетовые переводы, инициированные как бизнесом, так и населением.