Кредитові перекази зростають: за пів року українці здійснили понад 1,6 млрд транзакцій

Протягом першого півріччя 2025 року бізнес і населення активно користувалися послугами кредитових і дебетових переказів. Загальна кількість платіжних операцій, ініційованих за допомогою кредитових трансферів та прямого дебету, перевищила 1,6 мільярда, включаючи внутрішні та міжнародні транзакції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Кредитові перекази домінують

За цей період 60 банків та дві небанківські фінансові установи в Україні надавали послуги з платіжних операцій, що включали кредитові трансфери та прямі дебети, для населення та бізнесу.

За перше півріччя 2025 року із застосуванням кредитового трансферу було здійснено:

в межах України – 1 611,8 млн платіжних операцій на суму понад 22 510,95 млрд грн;

в Україну – 5,5 млн платіжних операцій на суму 32,68 млрд доларів США в екв.;

з України – 1,1 млн платіжних операцій на суму 40,71 млрд доларів США в екв.

За цей же період здійснено 1,1 млн платіжних операцій, ініційованих із застосуванням прямого дебету, на суму 7,1 млрд грн.

Операції в межах України

За оцінкою Нацбанку, у першому півріччі 2025 року найбільша кількість платіжних операцій у межах України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, виконана з рахунків фізичних осіб: 1 322,6 млн, або 82,06% від загальної кількості відповідних платіжних операцій.

Водночас за сумою найбільше таких платіжних операцій здійснено з рахунків суб'єктів господарювання: 20 876,09 млрд грн, або 92,74% від загальної суми.

Транскордонні операції

Протягом звітного періоду 4,3 млн платіжних операцій, що становить 76,88% від усіх кредитових трансферів в Україну, надійшло на користь фізичних осіб.

Водночас, суб'єкти господарювання (за зовнішньоекономічними контрактами) отримали 30,92 млрд дол. США, що складає 94,61% від загальної суми цих переказів.

Найбільше коштів надійшло з країн ЄС (45,34%), Швейцарії (21,64%) та США (11,3%).

Найбільший обсяг платіжних операцій з України, ініційованих із застосуванням кредитового трансферу, здійснено бізнесом (за зовнішньоекономічними контрактами): 0,6 млн на суму 40,47 млрд дол.

Це становить 51,0% від загальної кількості та 99,41% від загальної суми таких платіжних операцій. Географічно найбільше коштів надійшло до країн ЄС (58,81%), Швейцарії (10,65%) та Великобританії (6,78%).

Нагадаємо, протягом 2024 року в Україні було здійснено більше 3,6 млрд платіжних операцій, що включають кредитові та дебетові перекази, ініційовані як бізнесом, так і населенням