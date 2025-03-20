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Криптовалютная биржа Kraken приобретет NinjaTrader за $1,5 млрд
Kraken, одна из крупнейших в мире криптобирж, намерена приобрести розничную платформу фьючерсной торговли NinjaTrader за 1,5 миллиарда долларов. Это соглашение позволит ему расширить свою деятельность на несколько классов активов и расширить пользовательскую базу.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Криптоиндустрия с оптимизмом смотрит на более мягкое регулирование президента США Дональда Трампа, который во время выборов привлекал спонсоров криптовалют и обещал поддержать сектор. Лидеры отрасли надеются на изменения в политике, которые отменят меры принудительного характера, будут способствовать институциональному принятию и создадут более четкие правила торговли цифровыми активами.
По данным агентства, в этом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила гражданский иск, обвиняющий Kraken в незаконной деятельности как незарегистрированную биржу ценных бумаг.
Согласно данным сайта CoinMarketCap, Kraken занимает десятое место в мире по объему трафика, ликвидности и объемам торгов.
Соглашение о покупке NinjaTrader подчеркивает углубление связей между криптовалютными компаниями и традиционными финансовыми фирмами по мере того, как цифровые активы приобретают все большее признание.
Рост спроса со стороны розничных трейдеров на доступ к широкому спектру активов – от акций и облигаций до криптовалютов и деривативов – подтолкнул компании к выходу за рамки своих основных направлений и более глубокой интеграции в финансовые привычки своих клиентов.
"Это важное соглашение для отрасли, поскольку речь идет о соглашении, в рамках которого криптовалютная компания приобретает традиционную финансовую компанию. Это крупное соглашение стоимостью более миллиарда долларов", — заявил аналитик Oppenheimer Оуэн Лау.
Основанная в 2003 году компания NinjaTrader предоставляет доступную платформу для розничной фьючерсной торговли почти 2 миллионам трейдеров. Компания продолжит работу как самостоятельная платформа под управлением Kraken. Ожидается, что операция будет закрыта в первой половине 2025 года.
Напомним, государственная инвестиционная компания ОАЭ MGX вложит 2 миллиарда долларов в сервис обмена криптовалют Binance , что станет первой институциональной инвестицией криптовалютной биржи и "наибольшей одноразовой инвестицией" в криптовалютной сфере.