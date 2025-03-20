Криптовалютна біржа Kraken придбає NinjaTrader за $1,5 млрд

Kraken, одна з найбільших у світі криптобірж, має намір придбати роздрібну платформу ф'ючерсної торгівлі NinjaTrader за 1,5 мільярда доларів. Ця угода дозволить їй розширити свою діяльність на кілька класів активів та розширити базу користувачів.

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Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Криптоіндустрія з оптимізмом дивиться на більш м'яке регулювання за президента США Дональда Трампа, який під час виборів залучав спонсорів криптовалют і обіцяв підтримати сектор. Лідери галузі сподіваються на зміни в політиці, які скасують заходи примусового характеру, сприятимуть інституційному прийняттю та створять чіткіші правила торгівлі цифровими активами.

За даними агентства, цього місяця Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила цивільний позов, який звинувачує Kraken у незаконній діяльності як незареєстровану біржу цінних паперів.

Відповідно до даних сайту CoinMarketCap, Kraken займає десяте місце у світі за обсягом трафіку, ліквідності та обсягами торгів.

Угода про купівлю NinjaTrader підкреслює поглиблення зв'язків між криптовалютними компаніями та традиційними фінансовими фірмами у міру того, як цифрові активи набувають все більшого визнання.

Зростання попиту з боку роздрібних трейдерів на доступ до широкого спектру активів — від акцій та облігацій до криптовалютів та деривативів — підштовхнуло компанії до виходу за рамки своїх основних напрямів та глибшої інтеграції у фінансові звички своїх клієнтів.

"Це важлива угода для галузі, оскільки йдеться про угоду, в рамках якої криптовалютна компанія набуває традиційної фінансової компанії. Це велика угода вартістю понад мільярд доларів", — заявив аналітик Oppenheimer Оуен Лау.

Заснована в 2003 році, компанія NinjaTrader надає доступну платформу для роздрібної ф'ючерсної торгівлі майже 2 мільйонам трейдерів. Компанія продовжить роботу як самостійна платформа під управлінням Kraken. Очікується, що операцію буде закрито у першій половині 2025 року.

Нагадаємо, державна інвестиційна компанія ОАЕ MGX вкладе 2 мільярдів доларів у сервіс обміну криптовалют Binance, що стане першою інституційною інвестицією криптовалютної біржі та "найбільшою одноразовою інвестицією" у криптовалютній сфері.