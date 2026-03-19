Критически важные предприятия смогут автоматически продолжать бронирование сотрудников в "Дії""

портал "Дія.Бізнес"
Как продолжить бронирование работников через портал Дія за 24 часа / Минцифры

Теперь критически важные предприятия могут автоматически продолжать бронирование работников без отмены предыдущего статуса. Новый сервис "Дія" ускоряет процесс и занимает до 24 часов, обеспечивая непрерывность работы и сохранение ключевых специалистов.

Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

"Дія" упростила перебронирование сотрудников

Услуга доступна для критически важных предприятий, своевременно подтвердивших свой статус. Подать заявление могут руководители, подписанты или уполномоченные лица при условии, что компания внесена в Единый список.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

  • Войти на портал "Дія";
  • Выбрать услугу "Продолжение бронирования работников";
  • проверить актуальность данных своей компании;
  • Добавить работников, для которых необходимо продолжить бронирование;
  • Подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

"Это решение позволяет критически важным предприятиям обеспечить непрерывность работы и сохранить ключевых специалистов без лишних административных процедур", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.

Сервис реализуется совместно Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Обновление прошло при поддержке Программы развития ООН в Украине и Правительства Швеции.

Ожидается, что модернизированный сервис существенно сократит время обработки заявлений и повысит эффективность работы предприятий, обеспечивающих критически важные потребности государства.

Напомним, оборонные предприятия могут бронировать работников с неурегулированным статусом военного учета для оперативного привлечения специалистов.

Автор:
Ольга Опенько