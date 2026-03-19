Критически важные предприятия смогут автоматически продолжать бронирование сотрудников в "Дії""
Теперь критически важные предприятия могут автоматически продолжать бронирование работников без отмены предыдущего статуса. Новый сервис "Дія" ускоряет процесс и занимает до 24 часов, обеспечивая непрерывность работы и сохранение ключевых специалистов.
Как информирует Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.
"Дія" упростила перебронирование сотрудников
Услуга доступна для критически важных предприятий, своевременно подтвердивших свой статус. Подать заявление могут руководители, подписанты или уполномоченные лица при условии, что компания внесена в Единый список.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:
- Войти на портал "Дія";
- Выбрать услугу "Продолжение бронирования работников";
- проверить актуальность данных своей компании;
- Добавить работников, для которых необходимо продолжить бронирование;
- Подписать заявление с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
"Это решение позволяет критически важным предприятиям обеспечить непрерывность работы и сохранить ключевых специалистов без лишних административных процедур", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратов.
Сервис реализуется совместно Министерством экономики, Министерством цифровой трансформации и Министерством обороны Украины. Обновление прошло при поддержке Программы развития ООН в Украине и Правительства Швеции.
Ожидается, что модернизированный сервис существенно сократит время обработки заявлений и повысит эффективность работы предприятий, обеспечивающих критически важные потребности государства.
Напомним, оборонные предприятия могут бронировать работников с неурегулированным статусом военного учета для оперативного привлечения специалистов.