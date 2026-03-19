Критично важливі підприємства зможуть автоматично продовжувати бронювання співробітників у "Дії"

Тепер критично важливі підприємства можуть автоматично продовжувати бронювання працівників без анулювання попереднього статусу. Новий сервіс “Дії” прискорює процес і займає до 24 годин, забезпечуючи безперервність роботи та збереження ключових фахівців.

Як інформує Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Дія" спростила перебронювання співробітників

Послуга доступна для критично важливих підприємств, які своєчасно підтвердили свій статус. Подати заяву можуть керівники, підписанти або уповноважені особи за умови, що компанія внесена до Єдиного переліку.

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

Увійти на портал "Дія";

Вибрати послугу "Продовження бронювання працівників";

Перевірити актуальність даних своєї компанії;

Додати працівників, для яких потрібно продовжити бронювання;

Підписати заяву за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

"Це рішення дозволяє критично важливим підприємствам забезпечити безперервність роботи та зберегти ключових фахівців без зайвих адміністративних процедур", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Сервіс реалізується спільно Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Оновлення відбулося за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Уряду Швеції.

Очікується, що модернізований сервіс суттєво скоротить час обробки заяв і підвищить ефективність роботи підприємств, які забезпечують критично важливі потреби держави

Нагадаємо, оборонні підприємства зможуть бронювати працівників із неврегульованим статусом військового обліку для оперативного залучення фахівців.