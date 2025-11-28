Кроме одного энергоблока: украинские АЭС полностью восстановили мощность

Три украинских атомных электростанции (АЭС) — Хмельницкая, Ровенская и Южноукраинская — полностью восстановили свою мощность после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Работают на полную мощность

Все энергоблоки трех атомных станций снова работают на полную мощность. Производство электроэнергии вернулось к предварительным показателям после обстрелов, которые привели к существенным ограничениям в работе АЭС.

Кроме того, ремонтники восстановили все высоковольтные линии, поврежденные из-за российских обстрелов.

Только один из девяти блоков работает на пониженной мощности. Как заявляли "Энергоатоме", второй энергоблок Хмельницкой АЭС эксплуатируется с поврежденной турбиной с 2022 года, поэтому не работает на полную мощность.

МАГАТЭ планирует направить миссию для осмотра ряда критически важных подстанций, от которых зависит функционирование АЭС и ядерная безопасность. Экспертная миссия оценит последние повреждения и потенциальное влияние на работу АЭС.

Что предшествовало

Украинские АЭС снизили свои мощности 19 ноября из-за массированных российских обстрелов. Тогда по всей стране резко увеличили отключение света.

В МАГАТЭ заявляли, что АЭС снизили производство электроэнергии после того, как каждая из них потеряла подключение к одной из своих высоковольтных линий электропередач. Сотрудники Южноукраинской АЭС сообщили, что нашли 11 дронов в километре от площадки.

Минэнерго 20 ноября заявило, что Южноукраинская и Хмельницкая АЭС работают на номинальной мощности. В то же время Ровенская атомная электростанция генерирует электроэнергию с несколько пониженной мощностью