Крім одного енергоблоку: українські АЕС повністю відновили потужність

Три українські атомні електростанції (АЕС) — Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська — повністю відновили свою потужність після російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Працюють на повну потужність

Зазначається, що всі енергоблоки трьох атомних станцій знову працюють на повну потужність. Виробництво електроенергії повернулося до попередніх показників після обстрілів, які призвели до суттєвих обмежень у роботі АЕС.

Крім того, ремонтники відновили усі високовольтні лінії, які були пошкоджені через російські обстріли.

Лише один з дев'яти блоків працює на зниженій потужності. Як заявляли “Енергоатомі”, другий енергоблок Хмельницької АЕС експлуатується з пошкодженою турбіною з 2022 року, тому не працює на повну потужність.

МАГАТЕ планує направити місію для огляду низки критично важливих підстанцій, від стану яких залежить функціонування АЕС і ядерна безпека. Експертна місія оцінить останні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС.

Що передувало

Українські АЕС знизили свої потужності 19 листопада — через масований російський обстріл. Тоді по всій країні різко збільшили відключення світла.

У МАГАТЕ заявляли, що АЕС знизили виробництво електроенергії після того, як кожна з них втратила підключення до однієї зі своїх високовольтних ліній електропередач. Працівники Південноукраїнської АЕС повідомили, що знайшли 11 дронів за кілометр від майданчика.

Натомість Міненерго 20 листопада заявило, що Південноукраїнська та Хмельницька АЕС працюють на номінальній потужності. Водночас Рівненська атомна електростанція генерує електроенергію з дещо зниженою потужністю