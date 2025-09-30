Крупнейшая сделка в истории: зять Трампа и Саудовская Аравия покупают производителя игр за $55 млрд

Производителя видеоигр Electronic Arts планируют продать за $55 млрд Саудовскому государственному инвестиционному фонду, компании зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners и Silver Lake. Это станет самым большим выкупом публичной компании в истории.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают New York Times и Associated Press .

Самая большая сделка в истории

Отмечается, что покупателями выступают Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии PIF, инвестиционная компания Affinity Partners, которой руководит зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и инвестиционная компания Silver Lake Partners. Они выплатят акционерам Electronic Arts $210 долларов за акцию.

Соглашение предусматривает выплату акционерам 210 долларов за каждую акцию, что на 25% больше, чем они стоили до того, как стало известно о выкупе. Стоимость сделки, если учитывать долг EA, оценивается в $55 миллиардов .

Эта сделка является крупнейшим частным выкупом в истории, превосходя по стоимости сделку по покупке техасской TXU за $45 млрд в 2007 году, и одновременно является крупнейшим соглашением года, проведенным исключительно за наличные.

Предполагается, что инвесторы частично профинансируют сделку за счет кредита в размере 20 миллиардов долларов от американского банка JPMorgan Chase.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, сыграл ключевую роль в заключении соглашения. По словам источников, осведомленных о переговорах, он и Эгон Дурбан, сопредседатель Silver Lake, начали изучать возможное поглощение в начале этого года.

Выкуп EA потребует еще одобрения Комитета по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.

Как рассказали в EA, генеральный директор Эндрю Уилсон, возглавляющий компанию с 2013 года, останется в должности. Переносить штаб-квартиру из калифорнийского города Редвуд-сити тоже не планируют.

О Electronic Arts

Компания была основана в 1982 году бывшим сотрудником Apple Трипом Гокинсом и стала одним из самых известных разработчиков и издателей видеоигр.

Среди самых известных видеоигр, выпускаемых Electronic Arts, принадлежат серия шутеров Battlefield, автосимуляторов Need for Speed, симуляторов жизни The Sims, стратегий Command & Conquer и целая линейка спортивных игр: FIFA, NBA Live, NHL, UFC.

Хотя видеоигры компании все еще имеют ярых поклонников, ее годовой доход за последние три финансовых года не рос, колеблясь в пределах $7,4—7,6 миллиардов.

