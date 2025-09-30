Найбільша угода в історії: зять Трампа і Саудівська Аравія купують виробника ігор за $55 млрд

Виробника відеоігор Electronic Arts планують продати за $55 млрд Саудівському державному інвестиційному фонду, компанії зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners та Silver Lake. Це стане найбільшим викупом публічної компанії в історії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляють New York Times та Associated Press .

Найбільша угода в історії

Зазначається, що покупцями виступають Суверенний фонд добробуту Саудівської Аравії PIF, інвестиційна компанія Affinity Partners, якою керує зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, та інвестиційна компанія Silver Lake Partners. Вони виплатять акціонерам Electronic Arts $210 доларів за акцію.

Угода передбачає виплату акціонерам 210 доларів за кожну акцію, що на 25% більше, ніж вони коштували до того, як стало відомо про викуп. Вартість угоди, якщо враховувати борг EA, оцінюють у $55 мільярдів.

Ця операція є найбільшим приватним викупом в історії, перевершуючи за вартістю угоду з купівлі техаської TXU за $45 млрд у 2007 році, і водночас є найбільшою угодою року, проведеною виключно за готівку.

Передбачається, що інвестори частково профінансують угоду коштом кредиту розміром 20 мільярдів доларів від американського банку JPMorgan Chase.

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, відіграв ключову роль в укладенні угоди. За словами джерел, обізнаних з переговорами, він та Егон Дурбан, співголова Silver Lake, почали вивчати можливе поглинання на початку цього року.

Викуп EA потребуватиме ще схвалення Комітету з іноземних інвестицій у Сполучених Штатах.

Як розповіли в EA, генеральний директор Ендрю Вілсон, який очолює компанію з 2013 року, залишиться на посаді. Переносити штаб-квартиру з каліфорнійського міста Редвуд-сіті також не планують.

Про Electronic Arts

Компанія була заснована 1982 року колишнім співробітником Apple Тріпом Гокінсом і стала одним із найвідоміших розробників і видавців відеоігор.

Серед найвідоміших відеоігор, які випускала Electronic Arts, належать серія шутерів Battlefield, автосимуляторів Need for Speed, симуляторів життя The Sims, стратегій Command & Conquer та ціла лінійка спортивних ігор: FIFA, NBA Live, NHL, UFC.

Хоча відеоігри компанії все ще мають палких прихильників, її річний дохід протягом останніх трьох фінансових років не зростав, коливаючись у межах $7,4—7,6 мільярдів.

